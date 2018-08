Mua iPhone 6S, 6S Plus giá rẻ, uy tín tại Di Động Việt

Việc tìm một địa chỉ bán iPhone 6S, 6S Plus không mất nhiều thời gian, nhưng chọn mua ở cửa hàng uy tín nào lại là vấn đề khiến nhiều khách hàng băn khoăn.

Người tiêu dùng thông minh thường chủ động so sánh giá iPhone 6S, 6S Plus ở nhiều cửa hàng. Tham khảo tại cửa hàng Di Động Việt, iPhone 6S có giá từ 4,67 triệu đồng, iPhone 6S Plus có giá từ 6,87 triệu đồng. Đây là mức giá áp dụng cho bản quốc tế, hình thức mới 99%, đầy đủ phụ kiện đi kèm, so với mặt bằng chung trên thị trường, đây là mức niêm yết hấp dẫn.

Nên chọn mua iPhone 6S, 6S Plus ở cửa hàng uy tín và có giá bán hợp lý.

Không chỉ có mức giá tốt, tại Di Động Việt, tất cả sản đều được kiểm định kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng ổn định. Đặc biệt, hệ thống còn mang đến chế độ bảo hành hấp dẫn, rõ ràng, trở thành địa chỉ uy tín của người dùng thích iPhone cũ, xoá bỏ hoàn toàn cảm giác lo lắng khi mua dòng máy này.

Cụ thể, khi mua iPhone 6S, 6S Plus cũ ngoài chế độ bảo hành mặc định 6 tháng, đổi trả trong 33 ngày, dùng thử miễn phí 7 ngày, bảo hành pin một năm, khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn thêm gói bảo hành rơi vỡ 12 tháng giá từ 370.000 đồng.

Khách hàng tìm đến Di Động Việt vì an tâm về chất lượng sản phẩm và hài lòng với mức giá.

Hệ thống cửa hàng cũng thường xuyên tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng. Trong tháng 8, với hóa đơn mua hàng từ 3 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia vòng quay quà tặng với 100% cơ hội trúng thưởng. Khách hàng còn có cơ hội trúng 9 chỉ vàng 9999.

Di Động Việt thường xuyên thực hiện những chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng.

Ngoài iPhone 6S, 6S Plus, độc giả có thể tham khảo các dòng iPhone cũ khác với mức giá hợp lý tại Di Động Việt như: iPhone 5S 16 GB quốc tế giá 2,37 triệu; iPhone SE 16 GB quốc tế giá 3,27 triệu; iPhone 6 16 GB quốc tế giá 3,67 triệu; iPhone 7 32 GB quốc tế giá 7,67 triệu; iPhone 7 Plus 32 GB quốc tế giá 11,27 triệu.