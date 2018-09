Muốn tặng triệu USD cho cảnh sát PCCC nhưng không biết chuyển thế nào

HoREA cho biết có doanh nghiệp muốn tặng tiền cho cơ quan PCCC nhưng không biết thực hiện thế nào và kiến nghị cần có quy định hướng dẫn rõ ràng trong vấn đề này.

Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng, Bộ Công an về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP.HCM.

HoREA kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy chuẩn xây dựng với các dự án nhà chung cư cao tầng xây dựng tại các khu đô thị mới. Hiệp hội đề xuất cần quy định khu vực để xe của phải tách biệt với khu ở để giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy.

Vụ cháy Chung cư Carina tại TP.HCM gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Lê Quân.

Dự án khu đô thị mới phải có hệ số sử dụng đất phù hợp, được miễn tiền sử dụng đất diện tích khu vực để xe, để nhà đầu tư có thể thực hiện, thu hồi vốn, không làm tăng giá thành để không ảnh hưởng đến người mua nhà. Ngoài ra, tầng hầm chung cư chỉ nên sử dụng để bố trí hệ thống kỹ thuật, hoặc làm các dịch vụ ít có nguy cơ xảy ra cháy.

Đối với các chung cư có chỗ để xe tại các tầng hầm chung cư, HoREA kiến nghị bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn PCCC để tạo cơ sở pháp lý cho các chủ đầu tư dự án chung cư mới, hoặc nâng cấp, chỉnh trang khu hầm để xe tại các chung cư cũ hiện nay.

Đối với khu vực trung tâm đô thị, khu vực chỉnh trang đô thị thì vẫn tiếp tục cho phép xây dựng chỗ để xe tại các tầng hầm chung cư. Tuy nhiên cần bổ sung thêm quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn PCCC khu vực hầm để xe của chung cư.

HoREA còn kiến nghị đối với dự án nhà chung cư, nhà liền kề, không xây dựng tầng hầm thì bổ sung quy chuẩn xây dựng để khuyến khích chủ đầu tư dành 100% diện tích tầng trệt (tầng 1) của dự án làm khu vực để xe. Bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn tầng thoát nạn nhà chung cư; Khuyến khích kết nối các tầng thoát nạn của các chung cư liền kề…

HoREA cũng đề nghị Luật PCCC có quy định cụ thể về xã hội hóa công tác PCCC. Hiệp hội lấy ví dụ sau vụ cháy tại tầng hầm chung cư Carina Plaza, một doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM có nguyện vọng tặng 1 triệu USD ( 23 tỷ đồng ) cho lực lượng PCCC thành phố để mua xe chữa cháy hoặc thiết bị chữa cháy cần thiết.

Tuy nhiên đến nay, chưa có cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có hướng dẫn thủ tục để doanh nghiệp này tặng được số tiền cho lực lượng PCCC.

Một doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM có nguyện vọng tặng 1 triệu USD ( 23 tỷ đồng ) cho lực lượng PCCC thành phố để mua xe chữa cháy hoặc thiết bị chữa cháy cần thiết, nhưng không biết thực hiện thế nào. Ảnh: VH.

HoREA cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh Bất động sản để quy định chủ đầu tư sau khi đã nghiệm thu công trình chung cư theo quy định của Luật Xây dựng thì phải thông báo cho Sở Xây dựng để kiểm tra. Nếu đạt chuẩn thì Sở Xây dựng ban hành văn bản xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng mới được phép bàn giao nhà cho dân vào ở.

Với ôtô, xe máy, HoREA kiến nghị Công thương trình Thủ tướng xem xét quy định về niên hạn sử dụng và có biện pháp xử lý đối với xe máy đã hết niên hạn sử dụng, không đạt tiêu chuẩn an toàn, để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, nổ tại các chung cư, nhà cao tầng.