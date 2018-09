Mường Lát tan hoang sau cơn lũ dữ

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa... đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích; tham gia giúp người dân sơ tán, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Do tác động của vùng xoáy thấp, miền Bắc và hai tỉnh Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to từ ngày 29/8. Ngoài Thanh Hóa, các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái... cũng bị thiệt hại do mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở các cụm dân cư ven sông.