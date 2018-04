MV 5 tỷ lượt xem 'Despacito' bị xóa khỏi YouTube

Không chỉ "Despacito" mà hàng loạt MV của các nghệ sĩ tên tuổi khác như Maroon 5, Drake, Taylor Swift... cũng bị xóa khỏi YouTube.

Người hâm mộ nhạc Âu Mỹ đang bàng hoàng khi hàng loạt MV của các nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Adele, Katy Perry, Maroon 5... đã bị hack và xóa khỏi YouTube.

Khởi điểm chính là MV vừa chạm mốc 5 tỷ view của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã bị một hacker xóa. Theo đó, khi bấm tìm kiếm Despacito thì MV đã biến mất, thay vào đó là dòng chữ "bị hack bởi một hacker…".

Vẫn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm nhưng khi bấm vào thì MV đã không còn tồn tại.

Sau đó, người hâm mộ cũng phát hiện nhóm hacker này không chỉ xóa mỗi Despacito mà hàng loạt MV của các nghệ sĩ khác như Hello (Adele), Sugar, Animals (Maroon 5), Shake It Off (Taylor Swift), Hotline Bling (Drake)... cũng biến mất theo một cách tương tự.

Khi gõ "Prosox" trên công cụ tìm kiếm xuất hiện hàng loạt MV của những nghệ sĩ nổi tiếng đã bị hack. Gần như số MV bị hack đang ngày càng tăng lên và không có dấu hiệu dừng lại.

Hàng loạt các MV tỷ view đều bị hack và xóa khỏi YouTube.

Người hâm mộ đang băn khoăn khi MV của nhiều ca sĩ khác tiếp tục bị xóa. Hiện YouTube và kênh chính thức của các ca sĩ vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức.

Despacito được phát hành lần đầu tiên vào tháng 1/2017 và đã nhanh chóng trở thành MV ca nhạc gây sốt toàn cầu. Cách đây vài ngày, Despacito đã xuất sắc phá vỡ kỷ lục video có lượt xem nhiều nhất mọi thời đại với hơn 5 tỷ lượt xem chỉ sau hơn một năm phát hành.