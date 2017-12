MV 'Bống Bống Bang Bang' lập kỷ lục 300 triệu lượt xem

"Bống Bống Bang Bang" đạt 300 triệu lượt xem vào ngày 26/12. Đây là MV có lượt xem lớn nhất Vpop tính tới hiện tại.

Bống Bống Bang Bang vừa đạt 300 triệu lượt xem sau đúng 18 tháng phát hành. Cách đây 6 tháng, sáng tác của Only C lập kỷ lục MV duy nhất đạt 200 triệu lượt xem ở Vpop và khi con số cũ chưa được phá vỡ thì Bống Bống Bang Bang tiếp tục đạt thành tích mới.

Liên tiếp lập kỷ lục dù không quảng bá rầm rộ

Bống Bống Bang Bang là MV nhạc phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, bởi thế, nó không được đầu tư lớn bằng Get On The Floor với hình tượng chiến binh vũ trụ hay MV phim ngắn Ác mộng cùng nhiều sản phẩm khác của 365.

Nhưng cuối cùng, đây lại là sản phẩm thành công nhất, đồng thời khẳng định không phải cứ đầu tư lớn, MV sẽ thành công. Thay vào đó, một sản phẩm để được khán giả yêu thích cần rất nhiều yếu tố khác, chẳng hạn âm nhạc, vũ đạo và cả thời điểm phát hành…

Sau 6 tháng ra mắt, tới tháng 1, MV đạt 100 triệu lượt xem. Ở thời điểm đó, đây là MV đạt 100 triệu view nhanh nhất Vpop, vượt qua Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh với một năm 2 tháng.

Trong chưa đầy một năm sau đó, sản phẩm tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục mới, bao gồm MV duy nhất của Vpop đạt 200 triệu lượt xem (tháng 6) và mới nhất là 300 triệu view.

Năm qua, Vpop chứng kiến sự phát triển ấn tượng trên YouTube. Nhiều MV nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt xem. Tuy nhiên, chưa MV nào trong số đó đạt đến thành tích của Bống Bống Bang Bang. Thậm chí, ngay ở thị trường đầu tư lớn cho mảng YouTube là Kpop, lượng MV đạt 300 triệu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bống Bống Bang Bang của 365 là MV có lượt xem lớn nhất Vpop hiện nay. Ảnh: VAA.

Âm nhạc phù hợp với mọi lứa tuổi

Khi mới phát hành vào tháng 6/2016, MV không gây hiệu ứng lớn và tạo thành cơn sốt khắp các trang mạng xã hội giống nhiều sản phẩm đạt lượt xem lớn khác ở Vpop.

Chỉ đến khi nó trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất vào tháng 1, công chúng mới thực sự chú ý, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về nguyên nhân khiến sản phẩm của 365 có thành tích lớn đến vậy.

Thực tế, Bống Bống Bang Bang có nhiều yếu tố để được yêu thích. Đầu tiên là yếu tố giai điệu, hình ảnh… phù hợp với mọi lứa tuổi khán giả. Đặc biệt, ca khúc được các em nhỏ yêu thích.

Về mặt hình ảnh, trong MV, các thành viên 365 hóa thân thành những nhân vật dân gian như Trạng Tí, Dần béo, Cả Mẹo trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Đây tiếp tục là những hình ảnh rất quen thuộc trong tuổi thơ của mỗi khán giả. Đặc biệt, phần vũ đạo hài hước, đáng yêu và cũng dễ thực hiện sau đó đã tạo nên trào lưu cover trên mạng xã hội. Điều đó càng khiến lượt xem của MV tăng không ngừng.

Sau nhiều tháng ra mắt, Bống Bống Bang Bang vẫn đang tăng nhanh về lượt xem. Có thể nói, đây là ca khúc có sức sống bền bỉ ở Vpop. Đặc biệt, nếu xét về mảng nhạc phim thì thành tích của Bống Bống Bang Bang càng đáng ngưỡng mộ.