MV mới của Zero 9 lại chiêu trò cosplay G-Dragon, Chi Pu, Bích Phương

Sau nhiều lần bị chỉ trích đạo nhái phong cách, MV mới của Zero 9 lại xuất hiện hình ảnh loạt ca sĩ Việt như Bích Phương, Min, Chi Pu, Hòa Minzy và đặc biệt là G-Dragon.

Chiều 9/8, Zero tung MV mới mang tên Why, chính thức trở lại sau một thời gian im ắng. Đây là sáng tác của "ông bầu" Tăng Nhật Tuệ phối hợp cùng ca sĩ Hoàng Tôn. Bài hát có giai điệu ma mị, bắt tai. Tuy nhiên, các giọng ca của Zero 9 vẫn bộ lộc điểm yếu trong phần rap.

Các thành viên của Zero 9 chăm chỉ ra sản phẩm mặc dù gặp nhiều phản đối.

Trong MV, các thành viên Zero 9 hóa thân thành những món đồ chơi của cô gái có sở thích cosplay. Nhân vật nữ trong MV hoá thân thành cô y tá Hòa Minzy trong ca khúc Rời Bỏ, Chi Pu trong Đóa Hoa Hồng, Bích Phương trong Bùa Yêu và Min trong Em Mới Là Người Yêu Anh.

Đặc biệt, tạo hình và động tác của JBin giống hệt G-Dragon trong MV Crayon của Big Bang năm 2012.

Truớc đây, Zero 9 từng hứng chịu không ít "gạch đá" khi dính nghi án đạo logo của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Ca khúc chào sân POM nhận không ít phản ứng tiêu cực của khán giả, thậm chí nhiều người cho rằng đây là "thảm họa" Vpop. Hình ảnh teaser MV Pinocchio cũng bị cho là đạo nhái ý tưởng của Sơn Tùng M-TP.

Tạo hình và động tác của JBin giống hệt G-Dragon trong MV Crayon (2012).

Tạo hình của nhân vật nữ giống với Chi Pu trong Đóa hoa hồng.

Trả lời về việc sử dụng hình ảnh các nghệ sĩ, "ông bầu" Tăng Nhật Tuệ khẳng định do ekip rất hâm mộ các nữ ca sĩ này nên muốn tạo ra bất ngờ cho họ khi thấy chính mình trong MV của Zero 9.

"Chúng tôi không nghĩ fandom của các nghệ sĩ này sẽ gây sóng gió mà sẽ ủng hộ lẫn nhau. Nếu họ nghĩ đó là chiêu trò thì đó đúng là chiêu trò. Mình làm nghệ thuật quan trọng nhất là tạo được sự chú ý. Còn chiêu trò hay không, sạch hay dơ thì là chuyện khác. Chúng tôi mong mọi người nhìn nhận tích cực", Tăng Nhật Tuệ chia sẻ.

Anh cũng tiết lộ số tiền đầu tư cho MV này lên đến 1 tỷ đồng. Chỉ riêng hồ tiên cá xuất hiện chỉ vài giây nhưng tốn hàng trăm triệu vì được thiết kế riêng bằng kính cường lực.

Sau MV này, Zero 9 sẽ chuẩn bị cho dự án ra mắt tự truyện và Mini Concert đầu tiên.