Mỹ: 100 triệu người tê cứng sau khi 'bom bão tuyết' quét qua

Một phụ nữ đi qua đài phun nước đóng băng ở New York. Các cơn gió với vận tốc lên tới 144 km/h đã cuốn qua Núi Washington ở New Hamshire, đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc, với nhiệt độ -38 độ C và gió lạnh cảm giác như -69 độ C. Mức nhiệt này chỉ đứng thứ 2 sau Armstrong, Ontario, địa điểm đang được coi là lạnh nhất Bắc Mỹ. Ảnh: AP.