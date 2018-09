Mỹ nhân '50 sắc thái' bối rối vì bàn tay khó hiểu của đạo diễn

Dakota Johnson cười ngượng và giấu mặt sau lưng đạo diễn Luca Guadagnino khi bị ông này đặt tay ngang ngực trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice.

Hôm 2/9, Dakota Johnson cùng đoàn làm phim Suspiria có buổi chụp ảnh với truyền thông tại Liên hoan phim (LHP) Venice.

Khi cả dàn diễn viên đang xếp hàng ngang để chụp ảnh, Johhson đứng rất gần đạo diễn Luca Guadagnino. Vì một lý do nào đó, Johnson ngượng nghịu giấu mặt ra đằng sau lưng ông. Nhưng Guadagnino tiếp tục đưa bàn tay đặt ngang ngực cô.

Diễn biến khó hiểu giữa Dakota Johnson và đạo diễn Luca Guadagnino trên thảm đỏ LHP Venice hôm 2/9. Ảnh: Starpix.

Mặc dù vậy, theo The Sun, sự việc không hẳn là Guadagnino sàm sỡ Johnson ngay trên thảm đỏ. Theo nguồn tin chứng kiến, hành động này của vị đạo diễn là không cố ý và chỉ trông như sàm sỡ do góc máy quay. Còn theo người chứng kiến, Johnson bối rối vì sợ lộ ngực do mặc váy quây và có vẻ như đạo diễn Guadagnino đã tìm cách che cho cô.

Tờ Daily Mail liên hệ với người đại diện của Johnson và Guadagnino để hỏi về sự việc nhưng vẫn chưa có phản hồi.

Cả hai bên đều chưa lên tiếng giải thích về sự việc. Ảnh: Starpix.

Suspiria có Johnson đóng vai chính, Guadagnino đạo diễn là một phim kinh dị về Susie, một nghệ sĩ múa trẻ và ngây thơ bị ép diễn một vở bạo lực và kỳ bí.

Nói về vai diễn này, Johnson cho biết cô đã phải hoạt động thể chất vất vả hơn rất nhiều so với khi đóng loạt phim người lớn 50 sắc thái. "Thật tuyệt khi khám phá được những tiềm năng của cơ thể mình, nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều công sức luyện tập", nữ diễn viên chia sẻ với Reuters.

Bộ phim Suspiria có tên trong danh sách tranh giải Gấu Vàng năm nay.