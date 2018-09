Mỹ nhân showbiz Hàn Quốc nổi bật ở sân bay với mái tóc khác lạ

Nữ diễn viên của She Was Pretty, Go Jun Hee, cũng có mặt tại sân bay trong ngày 19/9. Người đẹp 33 tuổi luôn là một trong những ngôi sao có gu thời trang sành điệu nhất showbiz Hàn Quốc. Giới trẻ nước này thường học theo phong cách trang phục, kiểu tóc hay lối trang điểm của Go Jun Hee.