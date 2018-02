Mỹ nhân 'siêu vòng một' tố ông chủ hãng Guess xâm hại tình dục là ai?

Kate Upton từng được mệnh danh là "quả bom sex" của làng mốt, xuất hiện rầm rộ trên các trang bìa tạp chí thời trang và được săn đón khắp nơi.

Hậu trường buổi chụp hình của Kate Upton cho tạp chí Vogue Chân dài sinh năm 1992 từng là gương mặt được nhiều tạp chí săn đón.

Sự việc Kate Upton tố người đồng sáng lập thương hiệu thời trang Guess - Paul Marciano - có hành vi quấy rối tình dục đang gây chú ý những ngày gần đây. Upton không chia sẻ câu chuyện cụ thể, nhưng động thái của cô được xem là "một bước ngoặt" trong ngành công nghiệp thời trang.

Bởi Guess là hãng thời trang lớn của Mỹ, được thành lập cách đây 37 năm. Và Paul Marciano là "ông trùm" quyền lực, có thể nâng đỡ bất cứ chân dài nào. Được hợp tác với Guess là niềm mơ ước của hầu hết người mẫu mới bước chân vào nghề.

Và Kate Upton cũng không phải ngoại lệ. Cô từng tham gia chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng vào năm 2010-2011 và đi lên từ đó.

Cái tên Kate Upton từng khuynh đảo làng mốt thế giới. Ảnh: SI.

Từ tay đua ngựa đến 'quả bom sex' của làng thời trang

Kate Upton sinh năm 1992 tại Michigan, nhưng lớn lên ở Florida (Mỹ) trong một gia đình có hai chị gái và một anh trai. Trước khi gia nhập lĩnh vực giải trí, cô là một tay đua ngựa, đầu quân cho Hiệp hội đua ngựa Mỹ (American Paint Horse Association) và từng 5 lần giành chức vô địch APHA Reserve World.

Người mẫu xinh đẹp có lần tâm sự: "Tôi lớn lên bên những chú ngựa, đó thực sự là đam mê của tôi". Khi được hỏi về chiến thuật thi đấu, cô tiết lộ: "Chỉ đơn giản là bạn tin tưởng vào chú ngựa của mình và nó cũng tin bạn. Với niềm tin đó, bạn sẽ chiến thắng".

Sở hữu chiều cao 1,78 m và số đo ba vòng bốc lửa 84-63-92, Kate Upton được coi là một hiện tượng lạ của làng thời trang bởi thân hình tròn trịa của cô khác hẳn những người mẫu áo tắm khác trên thị trường.

Bản thân Kate cũng từng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đi casting thực sự rất khó khăn. Họ nhìn tôi và nói rằng 'Không được, bạn quá béo'. Nhưng để có được thân hình như tôi cũng không phải điều dễ dàng, bạn phải có một chế độ tập thể dục và ăn uống khỏe mạnh".

Sau khi ký hợp đồng với công ty IMG Models, thời gian đầu Kate chỉ làm người mẫu quảng cáo cho hai thương hiệu thời trang Garage và Dooney & Bourke của Mỹ.

Tham gia chiến dịch quảng cáo của Guess là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kate.

Cột mốc đánh dấu thành công với sự nghiệp người mẫu của Kate Upton là vào năm 2010 khi cô trở thành gương mặt đại diện của Guess trong 2 năm liên tiếp.

Đôi mắt cuốn hút, nốt ruồi duyên trên mặt, thân hình nóng bỏng là những yếu tố giúp cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tạp chí, nhất là tạp chí đàn ông.

Năm 2011, lần đầu tiên, mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp mà nam giới khao khát xuất hiện trên ấn phẩm của tạp chí áo tắm nổi tiếng Sports Illustrated. Kể từ đó trở đi, cái tên Kate Upton ngày càng "nóng", cô chụp ảnh quảng cáo cho hãng Beach Bunny và catalog của Victoria's Secret.

Chỉ một năm sau, Kate Upton đã được vinh danh trên trang bìa Sports Illustrated. Ngoài ra, cô còn làm gương mặt trang bìa cho tạp chí này thêm hai lần vào năm 2013 và 2017.

Khoảng thời gian 2012-2013 là giai đoạn rực rỡ nhất của Kate Upton với độ phủ sóng nhanh chóng mặt. Bất chấp những tranh cãi về vóc dáng, cô vẫn được các tạp chí hàng đầu săn đón như Vogue (Mỹ, Anh, Brazil), Vanity Fair, W, Elle... Thậm chí Vogue Mỹ còn gọi Kate là "cô gái trong mơ", "siêu mẫu nóng bỏng nhất trên trái đất", bên cạnh bức ảnh bìa số tháng 6/2013.

Trong cuộc bình chọn Những phụ nữ được khao khát nhất năm 2012 do tạp chí Askmen đứng ra tổ chức, Kate Upton ung dung nắm giữ vị trí thứ hai, chỉ sau người đẹp Colombia Sofia Vergara. Trang models.com cũng đưa cô vào danh sách những người mẫu sexy nhất năm 2012.

Tại sự kiện Style Awards thường niên lần thứ 10 tổ chức ở New York, Kate Upton lần đầu tiên nhận giải thưởng Người mẫu của năm, nối gót đàn chị Joan Smalls.

Dù bị dè bỉu, chân dài 9X vẫn lên trang bìa những tạp chí danh tiếng. Ảnh: Vogue.

Tất nhiên, để có được thành công, cô đào 9X cũng phải vượt lên những chỉ trích, thậm chí cả lời miệt thị. Trả lời phỏng vấn tạp chí New York Times, bà Sophia Neophito, đạo diễn casting cho Victoria's Secret Show, từng tuyên bố: "Chúng tôi không bao giờ mời Kate gia nhập hàng ngũ những thiên thần".

"Cô ấy quá béo, và chỉ có thể làm gương mặt trang 3 mà thôi. Tôi thấy cô ấy giống vợ của một cầu thủ bóng đá hơn là một người mẫu, với mái tóc vàng và gương mặt quá phổ thông", Neophito chê.

Hay như Kate Upton tâm sự có lúc cô cảm thấy mình bị coi như một món đồ chơi. Cô kể: "Những anh chàng tôi gặp gỡ nếu chưa có vợ thì cũng sắp kết hôn. Họ coi tôi như đồ chơi, nhưng tôi không phải. Tôi là một phụ nữ đã trưởng thành".

Và sự tự tin chính là chiếc chìa khóa giúp Kate khẳng định chỗ đứng trong làng mẫu. Cô chia sẻ "cuộc chiến" khó khăn nhất của mình không phải với các nhà thiết kế, với giới thời trang, mà là "cuộc chiến" với các công ty quản lý để họ đưa tên cô vào danh sách casting.

Lui về hậu trường và đám cưới đẹp như mơ

Ngoài thời trang, Kate Upton cũng lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh. Cô tham gia diễn xuất trong các phim như Tower Heist (Siêu trộm Nhà chọc trời), The Three Stooges, The Other Woman (bên cạnh Cameron Diaz, Leslie Mann)...

Từ năm 2014, hoạt động giải trí của Kate thưa dần. Cô không còn xuất hiện rầm rộ trên mặt báo, tạp chí hay các chiến dịch quảng cáo như trước. Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là theo kết quả công bố của Google, Kate Upton vẫn là người mẫu được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2014, vượt mặt nhiều nhân vật đáng gờm như ngôi sao mạng xã hội Kendall Jenner, siêu mẫu Miranda Kerr, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Kate Moss hay Behati Prinsloo.

Tại lễ trao giải cùng năm của tạp chí People, chân dài Mỹ còn được tôn vinh ở hạng mục người phụ nữ đương đại gợi tình nhất. Người đẹp không giấu được sự xúc động khi nhận giải: "Đối với tôi đây là một vinh dự lớn bởi một người được cho là sexy phải tự tin và hạnh phúc".

Kate rạng rỡ trong đám cưới hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Vogue.

Sau vài năm im ắng, tháng 12/2017, Kate Upton gây chú ý bằng đám cưới đẹp như mơ tại Italy với vận động viên bóng chày Justin Verlander. Cặp uyên ương có khoảng thời gian dài hẹn hò, chia tay rồi lại tái hợp. Cô dâu 25 tuổi hạnh phúc chia sẻ cô cảm thấy rất may mắn khi cưới Justin Verlander và gọi anh là người bạn tốt nhất của mình.

Trước đó, cô đào bốc lửa vướng tin đồn tình cảm với nhiều người như vũ công Mark Sanchez, rapper Sean Diddy Combs, mẫu nam Sean Faris... Nhưng cô chỉ công khai hẹn hò ngôi sao bóng rổ Blake Griffin và vũ công Maksim Chmerkovskiy.