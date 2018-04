Nam 9X đánh cô gái tại quán bánh xèo là cháu trưởng công an phường

Sau khi làm việc với cảnh sát, Khanh được chú ruột là trưởng công an phường dùng xe công vụ đưa về nhà.

Chiều 9/4, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Công an quận Sơn Trà điều tra vụ nam thanh niên đánh cô gái trong quán bánh xèo. Theo ông Mưu, có nhiều thông tin về việc ông có bà con với thanh niên là không đúng sự thật mà chỉ là hàng xóm.

Sợ cháu bị trả thù nên đưa về nhà

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) nói rằng nam thanh niên đánh chị có người nhà làm công an.

“Khi tôi bị đánh và gọi công an thì cậu này nói có mười công an cũng không sợ. Làm việc tại trụ sở Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) xong, người này còn được xe Công an phường Thanh Khê Đông đưa về”, chị Như bức xúc.

Chị Trần Thị Quỳnh Như điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Giáp Hồ.



Trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) cho biết Nguyễn Trần Vĩnh Khanh (22 tuổi) là cháu ruột và gọi ông bằng chú.

Theo ông Phương, tối 8/4, ông cùng một cán bộ đi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành thì được gia đình Khanh gọi nói về chuyện ẩu đả tại phường An Hải Đông. Khi đến công an phường này, ông nghe trực ban kể lại vụ việc nên biết Khanh sai và khuyên người nhà xin lỗi, bồi thường cho nạn nhân.

Khi ông Phương chuẩn bị về thì hay tin một số thanh niên đang chờ Khanh ra ngoài để trả thù. Vì vậy, vị trưởng công an phường đã đưa cháu về nhà.

Quán bánh xèo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Giáp Hồ.

“Nhiều người nói tôi lấy xe công đi việc tư thì không phải, hơn nữa vụ việc xảy ra có liên quan đến công dân trên địa bàn tôi quản lý nên đến để phối hợp làm việc. Còn nếu không phải là cháu tôi, mà một người khác thì tôi cũng có thể đưa về để đảm bảo an toàn cho họ”, ông Phương phân trần.

Tức giận vì bị thách thức

Trò chuyện với Zing.vn, Khanh cho biết tối 8/4, anh đi cùng bạn gái đến ăn bánh xèo ở trên đường Phạm Cự Lượng. Tại đây, vì quán đông khách nên Khanh và người bạn chờ khoảng nửa giờ nhưng chưa có bánh.

Lúc này, chị Như và em dâu vào sau nhưng đi ra lấy bánh ăn nên người yêu của Khanh phản ứng với phục vụ quán. Nghe bạn gái, nam thanh niên phản ứng, chị Như có nói “mi đói lắm hả, đói ta nhường cho”, rồi lấy tay thúc về phía cô gái.

“Tôi có nói lại với chị ấy rằng 'chị nói cho đàng hoàng' thì nhận lời thách thức của người này và còn bảo em gái gọi cho một thanh niên nào đó. Vì tức giận nên tôi không kiềm chế được bản thân và đánh chị ấy nhập viện. Tôi biết hành động của mình là sai và gửi lời xin lỗi đến chị ấy”, Khanh nói.