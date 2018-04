Nam Bộ nắng nóng, miền Bắc đón không khí lạnh

Không khí lạnh đang tràn xuống và sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ trong ngày mai, gây mưa lạnh. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam tiếp tục duy trì nền nhiệt cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay vùng áp thấp phía tây vẫn hoạt động mạnh và mở rộng dần sang phía đông khiến nhiệt độ ở miền Bắc nhích thêm 1-2 độ C, trời oi nóng trong ngày 23/4. Các tỉnh thuộc Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình có nhiệt độ phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

Trong khi đó, ở Đông Bắc Bộ, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, ngày mưa rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất chạm mức 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngày mai, nhiệt độ miền Bắc giảm nhiệt kèm mưa. Ảnh: Lê Hiếu.

Các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng thời tiết dễ chịu, khoảng 27-30 độ C. Đêm nay, khu vực này có khả năng xảy ra mưa rào và dông, cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế vẫn xảy ra tình trạng nắng nóng, nhiệt độ khoảng 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các khu vực còn lại ở mức 30-33 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ cao nhất ở mức 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, tiếp tục nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên đạt 32-35 độ C, Nam Bộ oi nóng 33-36 độ C.

Từ ngày 24/4, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh có cường độ yếu, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng khoảng 25-27 độ C, ở miền núi là 20-23 độ C. Sáng sớm và ban đêm, trời se lạnh.

Nền nhiệt phổ biến ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong những ngày tới. Ảnh: Mai Chi.

Khoảng sáng 24/4, không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ rồi đến Trung Bộ, gây mưa vừa đến mưa rào, kèm dông. Trong cơn dông, người dân vùng núi miền Bắc và Trung Bộ cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá, sấm sét và gió giật mạnh.