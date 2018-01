Nam chính 'Call Me By Your Name' từng thử vai Người Nhện

Nam diễn viên trẻ Timothée Chalamet tiết lộ từng nhiều lần thử vai Người Nhện trong bom tấn "Spider-Man: Homecoming" nhưng thất bại, giúp anh rẽ hướng sang dòng phim nghệ thuật.

Vụt sáng với vai nam chính trong bộ phim tình cảm đồng tính Call Me By Your Name - nam diễn viên trẻ Timothée Chalamet trở thành gương mặt diễn viên đầy triển vọng, là ứng cử viên nặng ký của Oscar năm 2018.

Theo tờ Hollywood Reporter, sau khi nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất nhất tại Los Angeles Film Critics Association Awards (LAFCAA) mới đây, nam diễn viên 22 tuổi tiết lộ anh từng nhiều lần thử vai cho một bộ phim nổi bật trong năm nay nhưng thất bại.

Đó là bom tấn siêu anh hùng của Marvel Spider-Man: Homecoming với sự lựa chọn cuối cùng là nam diễn viên Tom Holland.

Timothée Chalamet hóa thân thành chàng trai đồng tính tuổi thiếu niên trong Call Me By Your Name.

Anh chia sẻ rằng ba năm trước anh đã rất cố gắng để được lựa chọn vào vai Peter Parker trong Spider-Man: Homecoming nhưng cả hai lần đều thất bại. Điều này đã để lại cho Chalamet nhiều lo lắng và hoảng sợ, nghi ngại về năng lực của mình.

"Tôi đã đọc kỹ kịch bản hai lần để đến thử vai, mướt mồ hôi vì căng thẳng, hồi hộp. Nhưng cuối cùng cơ hội thủ vai Peter Parker đã không đến với tôi", nam diễn viên người Mỹ chia sẻ.

Để an ủi, một người bạn đã kể cho anh nghe câu chuyện về nữ diễn viên Sean Young đã cố gắng để trở thành Catwoman trong bộ phim Batman Returns (1992) khi xuất hiện tại buổi thử vai trong trang phục của miêu nữ. Nhưng cuối cùng vai diễn này lại thuộc về Michelle Pfeiffer.

Những ứng cử viên được nhắm đến cho vai Người Nhện trong Spider-Man: Homecoming.

Bản hợp đồng triệu USD Spider-Man: Homecoming không thuộc về Timothée Chalamet nhưng nó đã góp phần thay đổi hoàn toàn quỹ đạo trong sự nghiệp của nam diễn viên trẻ. Bởi nếu được chọn vào vai Người Nhện, có lẽ anh đã không có cơ hội thử sức ở bộ phim nghệ thuật được sản xuất ở cùng thời điểm.

Hiện tại, với thành công của hai bộ phim nghệ thuật Call Me By Your Name và Lady Bird, tên tuổi của Timothée Chalamet đã trở nên nổi tiếng trong làng điện ảnh Hollywood. Trong khi đó cách đây 2 năm, anh vẫn còn là diễn viên vô danh với những vai diễn nhỏ trong các bộ phim tuổi teen.

"Thú thật, phần yêu thích của tôi trong năm qua ngoài việc tham gia các bộ phim khác và nói về Call Me By Your Name mà là việc không còn phải thử vai liên tục trong vô vọng như thế".

Timothée Chalamet cũng chia sẻ điều này giúp anh nhận được bài học quan trọng. Việc bỏ lỡ cơ hội để đóng vai một siêu anh hùng lừng lẫy trên màn ảnh rộng không có nghĩa là sự nghiệp của bạn đáng bỏ đi.

Timothée Chalamet có màn hóa thân xuất sắc trong bản tình ca mùa hè nước Italy đáng nhớ trong Call Me By Your Name.

"Đôi khi diễn viên phải tự thay đổi hướng đi của mình theo một cách hoàn toàn khác để đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất", Chalamet bày tỏ.

Năm 2017 chắc chắn là năm đáng nhớ của ngôi sao trẻ Timothée Chalamet khi bộ phim Call Me By Your Name đã mang lại cho anh nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Hội phê bình phim New York và Los Angeles, nhận đề cử giải Screen Actors Guild Awards, giải thưởng của Critics' Choice Movie Awards và Quả cầu vàng.

Ngoại hình mong manh cùng diễn xuất cảm xúc của Timothée Chalamet là yếu tố không nhỏ góp phần vào thành công của bộ phim đồng tính Call Me By Your Name. Chàng trai 22 tuổi người Mỹ là một trong những cái tên đáng chú ý của hạng mục phim điện ảnh chính kịch tham gia tranh giải tại Oscar năm nay.