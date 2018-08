Nam diễn viên bị Asia Argento tấn công tình dục năm 17 tuổi là ai?

Năm nay 22 tuổi, Jimmy Bennett bắt đầu diễn xuất từ năm 6 tuổi, có vài vai diễn ấn tượng khi còn rất nhỏ. Nhưng anh sớm bỏ nghề diễn cách đây 11 năm.

Asia Argento, một trong những cái tên nổi bật nhất phong trào #MeToo, vừa bị tố tấn công tình dục đồng nghiệp nam Jimmy Bennett khi anh này mới 17 tuổi. Trong khi Argento khá nổi danh năm qua vì tham gia phong trào #MeToo và có bạn trai là đầu bếp tự tử Anthony Bourdain, Bennett - nạn nhân của cô - lại kém nổi tiếng hơn nhiều.

Từng là diễn viên nhí, rồi bỏ nghề và trở thành nhạc sĩ, Bennett khẳng định Argento đã trả cho anh 380.000 USD để anh giữ im lặng về sự việc xảy ra năm anh 17 tuổi. Hành động này diễn ra chỉ vài tháng sau khi nữ diễn viên tiết lộ chính mình bị nhà sản xuất điện ảnh Harvey Weinstein hiếp dâm.

Đóng phim từ năm 6 tuổi nhưng chưa thành sao

Thông tin về Bennett khá ít ỏi. Anh và Argento lần đầu làm việc cùng nhau vào năm 2004, khi anh mới 7 tuổi. Đó là bộ phim The Heart is Deceitful Above All Things, do Argento đồng biên kịch và đạo diễn.

Ngoài Bennett, phim còn có cặp diễn viên vị thành niên khác là cặp song sinh Dylan và Cole Sprouse, năm đó 12 tuổi. Tất cả đều vào vai cậu con trai Jeremiah của nhân vật bà mẹ Sarah do Argento thủ vai, lần lượt vào thời thơ ấu và thời niên thiếu.

Trong phim, Bennett cũng phải đóng một cảnh bị cưỡng hiếp bởi người bạn trai của mẹ (Jeremy Renner đóng).

Asia Argento và Jimmy Bennett trong phim The Heart Is Deceitful Above All Things (2014). Ảnh: Telegraph.

Sau bộ phim, Argento và Bennett vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, xưng hô với nhau là mẹ con trên mạng xã hội. Đối với Bennett, Argento vừa là người thầy, vừa là hình mẫu người mẹ trong mắt anh (ngoài đời, cô đã ly dị và có 2 con).

Mặc dù vậy, thời gian đầu sau bộ phim, mối quan hệ mẹ con này không cho thấy những dấu hiệu tiến xa hơn vì Bennett còn quá nhỏ tuổi.

Sự nghiệp của Bennett sớm tiến xa dù anh vẫn chỉ là một cậu bé. Trong thập niên 2000, nam diễn viên có những vai diễn đáng nhớ hơn nhiều so với vai diễn của anh trong The Heart is Deceitful Above All Things.

Jimmy Bennett trên tạp chí Glamoholic .

Bắt đầu đóng phim, cậu bé Bennett nhận vai trong loạt phim truyền hình The Guardian và Strong Medicine. Vào năm 6 tuổi, anh có vai diễn đột phá trong phim Daddy Day Care cùng tài tử gạo cội Eddie Murphy. Tiếp đó là một loạt phim tốt như Evan Almighty đóng cùng Steve Carell, vào vai nạn nhân bị bắt cóc trong Hostage, cậu bé đơn độc sống sót trong Poseidon, hay người em được nhận nuôi trong phim giết chóc Orphan.

Bên cạnh đó, Bennett còn lồng tiếng cho phim hoạt hình, với vài phim nổi tiếng như The Polar Express, Winnie the Pooh và Charlie Brown, giành được 7 đề cử Nghệ sĩ mới tại các giải thưởng khác nhau. Bước vào tuổi thiếu niên, anh vẫn tiếp tục diễn xuất trong các phim Alabama Moon, Stolen, Bones, A Girl Like Her...

Vai diễn điện ảnh cuối cùng của anh, tính đến nay, là trong phim Heartthrob (2017) của đạo diễn Chris Sivertson.

Tranh chấp tiền bạc với bố mẹ, chuyển hướng ca hát

Theo People, bố mẹ Bennett là Frank và Marty sở hữu một nhà hàng crepe được thiết kế theo chủ đề Hard Rock, bên ngoài Los Angeles. Bennett và chị gái Amanda cũng thường xuyên đến giúp đỡ bố mẹ chăm lo nhà hàng.

Bố của Bennett cho biết ý tưởng mở nhà hàng đến từ việc vợ chồng ông đi cùng con trai trong các chuyến đóng phim của anh, và thấy nhiều nhà hàng crepe ở khắp nơi. Đó là thời gian Bennett đóng loạt phim truyền hình No Ordinary Family của ABC.

Mặc dù vậy, hiện tại, bố mẹ của Bennett đã ly dị, mẹ anh có chồng mới. Năm 2014, nam diễn viên từng nộp đơn lên tòa tố mẹ và bố dượng gian lận 1,5 triệu USD cát xê đóng phim của anh từ thời thơ ấu. Bennett cũng tố bị cấm cửa và bị giữ tài sản ở nhà, cho biết anh rơi vào cảnh cháy túi.

Asia Argento vẫn đang im lặng về thông tin tấn công tình dục và trả tiền bịt miệng Bennett do New York Times đưa ra. Ảnh: Getty Images.

Sau khi ngừng diễn xuất, Bennett thể hiện khả năng của mình trong âm nhạc. Qua tài khoản mạng xã hội vừa bị xóa sau khi tố Argento và qua kênh YouTube riêng, anh thường xuyên đăng tải các đoạn video quay mình hát những bài tự sáng tác và chơi guitar. Một trong những bài hát là Summer Never Ends được sử dụng cho bộ phim phiêu lưu Shorts (2009) có anh đóng.

Năm 2011, Bennett chính thức theo nghiệp ca sĩ khi ra mắt MV Over Again. Năm 2012, Bennett công bố MV Everything About You. Gordon K. Sattro, luật sư của anh, cho biết kể từ đây sự nghiệp của anh sẽ tập trung vào âm nhạc.