Nam diễn viên 'Deadpool' bị bắt vì thông báo đánh bom giả trên tàu

Nam diễn viên T.J. Miller, người đóng vai bạn thân của dị nhân Deapool đã bị cảnh sát bắt giữ vì cố tình lừa đảo cảnh sát về việc có một quả bom trên tuyến tàu đi New York.

Theo tờ CNN, nam diễn viên phim Deadpool - Todd Joseph "T.J." Miller đang bị cảnh sát bắt giữ và phải đối mặt với cáo buộc tội cố tình truyền đạt sai thông tin về các thiết bị nổ nơi công cộng.

T.J. Miller đã bị bắt vào ngày 9/4 tại sân bay LaGuardia ở Queens, New York. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, nam diễn viên 36 tuổi đã gọi cho một tổng đài 911 ở New Jersey vào ngày 18/3 và báo cáo rằng ông ta đang trên tàu Amtrak 2256 đi từ Washington, DC tới trạm Penn ở thành phố New York.

Trên chuyến tàu có một hành khách nữ và trong túi của người này có chứa một quả bom. Cảnh sát nhanh chóng ập tới và cho ngừng chuyến tàu số hiệu 2256 ở Westport, Connecticut.

T.J. Miller đóng vai người bạn thân Weasel của Wade Wilson trong Deadpool.

Tất cả hành khách được yêu cầu rời khỏi xe lửa trước khi đội phá bom mìn xông vào và lục soát tàu. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng hay dấu vết nào của các thiết bị hay vật liệu gây cháy nổ.

Trong khi đó, T.J. Miller lại được nhìn thấy trên chuyến tàu Amtrak Train số hiệu 2258 chứ không phải 2256 như lời anh báo với cảnh sát.

Hơn nữa, các quan chức cũng bổ sung thông tin rằng một số người ở khoang hạng nhất, nơi mà Miller ngồi cho biết nam diễn viên đã có những mâu thuẫn với người phụ nữ này.

T.J.Miller nổi tiếng với series truyền hình Silicon Valley.

Ngày 10/4, T.J.Miller đã bị kết án bởi tòa án ở New Haven và phải nộp phạt số tiền 100 ngàn USD và có thể chịu án tối đa 5 năm tù. Chưa có thông tin gì về nguyên nhân dẫn đến hành động này của nam diễn viên.

Nam diễn viên nổi tiếng với series truyền hình Silicon Valley sau khi góp mặt đến 4 mùa. Ngoài ra, anh cũng có vai diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng với nhân vật Weasel, bạn thân của dị nhân Wade Wilson trong Deadpool (2016).

Sắp tới, T.J.Miller cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trong phần hai của bộ phim siêu anh hùng này, ra mắt vào tháng 5/2018. Mới đây, T.J.Miller cũng góp mặt trong bom tấn hoành tráng của đạo diễn Steven Spielberg - Ready Player One.