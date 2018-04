Nam giáo viên dạy võ nghi bị mẹ đẻ sát hại

Nam thanh niên 19 tuổi được phát hiện tử vong tại nhà với thương tích ở vùng đầu. Cảnh sát đã ghi lời khai mẹ đẻ nạn nhân để điều tra vụ án mạng.

Ngày 14/4, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cùng Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, ghi lời khai bà Nguyễn Thị Huế (55 tuổi, ở thị trấn Quang Minh) để điều tra cái chết của Đặng Quang Huy (19 tuổi, con trai bà này).

Theo cảnh sát, sáng 2 hôm trước, lực lượng chức năng địa phương nhận tin báo của bà Huế, phát hiện con trai tử vong trên giường ngủ, đầu có thương tích.

Căn nhà 2 tầng, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: H.L.

Công an huyện Mê Linh cùng lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội khám nghiệm, nhận định nạn nhân tử vong do bị đánh.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đưa người phụ nữ 55 tuổi về trụ sở để làm rõ cái chết của con trai.

Theo người dân địa phương, căn nhà 2 tầng nơi xảy ra vụ án là nơi Huy sống cùng mẹ đẻ. Người phụ nữ đang làm công nhân môi trường. Nạn nhân là thầy dạy võ.