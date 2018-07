Nam giới học được gì từ gu thời trang của sao trẻ phim 'Chị đẹp'

Hae In “hớp hồn” khán giả nữ khi diện trench coat màu cà phê sữa có hai hàng khuy to bản. Thông thường, các tín đồ nam sẽ diện nó cùng áo len cổ lọ và quần âu gam đen đồng điệu để có cảm giác ấm áp hơn. Thế nhưng, với các sự kiện ngoài trời, Hae In lại kết hợp trench coat với áo thun trắng, quần jean xanh và giày sneaker để tạo sự trẻ trung, hiện đại .