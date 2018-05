Nam sinh lớp 10 đoạt mạng bạn học cùng khối

Hiếu tìm đến lớp bạn học cùng khối để giải quyết mâu thuẫn, trong lúc xô xát nam sinh rút dao đâm chết đối phương.

Chiều 18/5, Công an huyện Vạn Ninh cho biết đã bàn giao nghi can Nguyễn Ngọc Hiếu (16 tuổi, tên đã thay đổi, trú ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Giết người.

Nghi can Hiếu là học sinh lớp 10 Trường THPT Tô Văn Ơn, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh.

Thông tin ban đầu, sáng 17/5, trong giờ nghỉ giữa hai tiết học, Hiếu đến của lớp của Nguyễn Chí Trường (đã đổi tên), bạn học cùng khối, để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Tại đây, hai bên lao vào đánh nhau. Bất ngờ, Hiếu rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng ngực Trường khiến em này gục tại chỗ. Trường được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Đâm bạn xong, Hiếu xuống phòng hiệu trưởng thú nhận hành vi của mình.