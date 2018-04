Nam sinh THPT Nguyễn Khuyến tự tử có học lực giỏi

Trường THPT Nguyễn Khuyến nhận trách nhiệm thiếu xót, không sâu sát tình hình học tập, tâm lý của học sinh khiến sự việc đau lòng xảy ra khi nam học sinh lớp 10 nhảy lầu.

Ngày 12/4, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM) có buổi gặp gỡ báo chí thông tin thêm vụ việc nam học sinh C. (lớp 10) đang học tại trường nhảy lầu tự tử vào ngày 11/4.

Tại buổi gặp, ông Lê Trọng Tín, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, thừa nhận: "Sự việc xảy ra là điều đáng tiếc, đây là nỗi đau, mất mát lớn của gia đình và nhà trường. Nhà trường nhận trách nhiệm không sâu sát, quan tâm hơn tâm lý, áp lực của học sinh".

Sau sự việc này, ông Tín cho biết sẽ điều chỉnh lại lịch học và kỷ luật hợp lý, phân công thầy cô giáo quan tâm sâu sát hơn tâm lý của học sinh và luôn hợp tác cùng gia đình giáo dục các em.

""Học lực của học sinh trường khá tốt nhưng các em đang yếu tâm lý, nhà trường sẽ quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề này", ông Tín nói.

Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, TP.HCM) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Phan Bình.

Ông Tín cũng cho biết so với trường khác thì quỹ thời gian học của trường Nguyễn Khuyến nhiều hơn. Các em nội trú sẽ được học 2 buổi chính, trong đó buổi sáng học chính khóa, tối thì các em lên lớp tự học và trường có bố trí để giáo viên hỗ trợ giảng giải nếu các em có thắc mắc liên quan đến bài học.

Trường THPT Nguyễn Khuyến cũng cho biết C. là một học sinh có học lực giỏi, điểm trung bình học kỳ I của C. là 8,9.

Trước đó, nam học sinh H.T.C (17 tuổi) để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn con mình đứng đầu khối, nên em đã nhảy lầu.

Nguyên nhân dẫn đến chuyện đau lòng của em C., theo công an điều tra và kết luận ban đầu là do áp lực học tập, em cảm thấy chưa đáp ứng kỳ vọng của gia đình.