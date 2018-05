Nam sinh vụ 'mạng người không quan trọng' mong sớm được ra viện

Không có vết thương hở trên người sau va chạm nhưng đầu gối của Minh bị tràn dịch, cần điều trị tích cực. Nam sinh Đại học Hàng Hải chỉ mong sớm được xuất viện.

Hoàng Quang Minh (20 tuổi, sinh viên Đại học Hàng Hải, Hải Phòng) là người bị thương trong vụ va chạm giao thông với bà Dương Thị Thùy Trang (37 tuổi, chánh văn phòng Đảng uỷ Khu kinh tế TP Hải Phòng) hôm 2/5 trên đường Nguyễn Bình, TP Hải Phòng.

Sau vụ va chạm, Minh rất đau, đầu gối có biểu hiện sưng tấy. Theo lời kể của nhân chứng tại hiện trường, khi Minh bị đau ngồi bệt xuống vỉa hè, nữ tài xế vẫn không xuống xe. Khi người dân bắt xuống "xem người ta ngã thế nào" thì bà mới xuống nhưng không phải để hỗ trợ nạn nhân đi viện mà để chỉ trích.

Minh đang điều trị tại bệnh viện vì đầu gối bị tràn dịch, tụ máu sau va chạm giao thông. Ảnh: Tùng Chi.

Minh nhớ lại: "Chị Trang không hỏi em thế nào mà chỉ quan tâm đến xe của chị. Khi em bảo gọi công an ra làm rõ đúng sai, chị còn thách em 'Mày gọi trước đi, gọi xong rồi để tao gọi'. Khi công an ra, họ đưa em đi viện chị vẫn không chịu. Chị tuyên bố 'mạng người không quan trọng', phải đưa em về phường giải quyết chuyện xe cộ trước".

Tại giường bệnh, anh Minh chia sẻ, bản thân Minh khi đi khám, tha thiết đề nghị bác sỹ để được điều trị tại nhà theo sự hướng dẫn, nhưng bác sỹ không đồng tình bởi đầu gối Minh bị tràn dịch, có tụ máu, có nguy cơ phải mổ. "Em đang chuẩn bị thi học kỳ năm thứ 2 đại học. Em làm thêm ở quán trà sữa, được chị chủ tín nhiệm cân nhắc lên làm quản lý, giờ nghỉ dài ngày thế này, em rất lo lắng”, Minh nói.

Nam sinh viên tỏ ra mệt mỏi hơn khi có thông tin cho rằng Minh nằm viện để ăn vạ sau vụ va chạm giao thông. “Đến giờ phút này (sáng 6/6- PV), phía chị Trang vẫn chưa một lần hỏi thăm xem em có đau hay không. Em không mong muốn mọi chuyện ầm ĩ. Chỉ là cách chị ấy ứng xử khiến mọi người chứng kiến bức xúc”, Minh chia sẻ.

Công an dựng lại hiện trường vụ va chạm giao thông giữa Minh và bà Trang. Ảnh: Tùng Chi.

Kể lại tình tiết vụ tai nạn, Minh nói bản thân không sai mà do nữ tài xế lách xe khác, lấn sang làn đường ngược chiều. Minh kể: "Hôm đó trời nóng, em đang đi xe máy điện, định giơ tay lên gỡ khẩu trang thì chị Trang vượt xe khác, lách sang phần đường của em. Em và chị đâm vào nhau. Em ngã văng ra xa, xe máy bị tông lộn ngược lại, gần như nằm hướng cùng chiều với ôtô của chị ấy luôn. Chị Trang ngồi trên xe hạ kính xuống và chửi em rất nặng lời."

Ban đầu, Minh cũng chỉ muốn hai bên tự phân xử, thông cảm cho nhau. Nhưng do phía bà Trang gay gắt nên Minh buộc phải nhờ đến sự can thiệp của công an. "Chị Trang bắt em đền xe cho chị ấy. Xe em cũng hỏng be bét, em không sai sao lại bắt em đền? Em gọi công an ra để làm rõ theo quy định của pháp luật", Minh khẳng định.

Bà Trang tranh cãi tại hiện trường sau vụ va chạm giao thông. Ảnh: Cắt từ clip.

Được biết, vì hoàn cảnh gia đình, Minh phải sống với bà ngoại ở huyện đảo Cát Hải. Tai nạn xảy ra, Minh không dám nói với bà, vì bà đã già lại mắc bệnh huyết áp. Khi bà đọc được thông tin từ các phương tiện truyền thông, đã rất lo lắng và gọi cho Minh, lúc này Minh mới thừa nhận.