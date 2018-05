Nam thanh niên 17 tuổi nhập viện sau cuộc rượt đuổi của CSGT

Sau một hồi bị công an rượt đuổi từ quốc lộ vào đường xóm, Duy An bị ngã xe dẫn đến chấn thương nặng. Công an phủ nhận cáo buộc đánh đập thanh niên này.

Ngày 11/5, nạn nhân Nguyễn Duy An (17 tuổi, trú ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng vỡ mũi, gãy răng, lúc tỉnh lúc mê. Nạn nhân đang được cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương nặng. Ảnh: Điền Quang. Khoảng 19h ngày 9/5, An chạy xe máy trên tuyến quốc lộ 49 theo hướng về làng Mỹ Xuyên thì bị lực lượng của tổ tuần tra Công an huyện Phong Điền rượt đuổi. Khi thanh niên này chạy đến đoạn đường bê tông rẽ vào thôn Đông Thượng thì bị ngã xe, chấn thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Chị Nguyễn Thị Hoa (một nhân chứng) cho biết lúc ấy chị đang đi đón con gái thì thấy An lao xe máy bỏ chạy, phía sau là chiếc môtô trắng của cảnh sát giao thông đuổi theo. Một lúc sau chị nghe tin An ngã xe ở vệ đường. Sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người dân xã Phong Hòa kéo đến hiện trường vụ tai nạn. Nhiều người bức xúc cho rằng lực lượng CSGT gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân. Hiện trường vụ tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương nặng. Ảnh: Cắt từ clip. Trao đổi với Zing.vn, thượng tá Trần Tư Khoa, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền, cho biết vào tối 9/5, tổ tuần tra đặc biệt của Công an huyện Phong Điền gồm 12 người làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 49. Lúc đó, tổ tuần tra phát hiện An chạy xe không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu đã uống rượu bia nên đuổi theo. Ông Khoa phủ nhận chuyện lực lượng của tổ tuần tra đánh đập và đạp xe khiến An bị tai nạn mà là thanh niên này tự ngã. Xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), địa phương xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps. Thượng úy công an trong vụ xe biển giả tông chết người bị phạt 3 lỗi Cơ quan điều tra xác định người điều khiển xe đạp đi sai phần đường nên va chạm với ôtô dẫn đến tử vong. Tài xế ôtô không bị khởi tố mà chỉ bị phạt hành chính.