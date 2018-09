Nam thanh niên bị tố dọa giết người, cho vay nặng lãi

Lê Hồng Chân bị tố đã kéo đồng bọn đến đánh cha vợ gãy tay và chân. Sau vụ việc, nhiều người cũng tố cáo nam thanh niên này chuyên cho vay nặng lãi và có hành vi đe dọa giết người.

Sáng 15/9, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hồng Chân (27 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang). Chân đang bị điều tra về hành vi Đe dọa giết người, Cố ý gây thương tích và Cho vay nặng lãi.

Lê Hồng Chân bị giữ khẩn cấp để điều tra. Ảnh: A.Bình.

Theo đơn tố cáo của ông Phạm Lâu (62 tuổi, trú xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa) là bố vợ của Chân, tháng 7/2017, con rể kéo theo đồng bọn đến nhà hành hung khiến ông bị gãy tay và chân. Theo kết luận giám định pháp y, ông Lâu bị tổn hại sức khỏe 13% vĩnh viễn.

Theo Phòng PC45, Công an tỉnh Khánh Hòa, ngoài ông Lâu, đơn vị còn nhận nhiều đơn của người dân tố cáo Lê Hồng Chân tổ chức cho vay nặng lãi, đe dọa giết người, hủy hoại tài sản.

Ông Lâu tố bị con rể đánh gãy tay và chân hồi tháng 7/2017. Ảnh: P.Linh.

Sau khi vào cuộc xác minh, công an có lệnh giữ người khẩn cấp đối với Chân. Khám xét nơi ở của anh này, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc cho vay nặng lãi, một khẩu súng thể thao, nhiều can chứa xăng…

“Ai từng là nạn nhân của Chân liên quan đến việc cho vay nặng lãi, bị đe dọa, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích thì liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại 0947513113. Chúng tôi sẽ tiếp nhận xử lý”, lãnh đạo Phòng PC45 nói.