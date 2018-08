Nam thanh niên làm giả vé số đi lãnh thưởng bị bắt

Phong làm giả vé số trúng thưởng rồi đi từ Bình Dương lên TP.HCM để lãnh thưởng nhưng đã bị bắt.

Ngày 25/8, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Phạm Tiến Phong (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu Phong khai nhận ngày 16/8, Phong mua 1 tờ vé số do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang phát hành có dãy số dự thưởng là 482774.

Đến chiều cùng ngày, Phong dò số thì có kết quả giải đặc biệt là 622774. Phát hiện dãy số giải đặc biệt gần giống với dãy số mình mua, Phong nảy sinh lòng tham và dùng "chiêu" cạo, làm giả 8 số thành số 2 để đi lãnh thưởng giải phụ đặc biệt là 50 triệu đồng.

Sau khi làm xong, chiều 22/8, Phong chạy xe máy từ thị xã Thuận An (Bình Dương) lên trạm phát hành vé số An Giang ở đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, để lãnh thưởng. Qua kiểm tra nhân viên của trạm phát hiện vé có dấu hiệu bị cạo sửa nên nhân viên đã âm thầm báo với lãnh đạo và công an.

Công an quận 1 có mặt đưa người này cùng tang vật là tờ vé số trúng thưởng về trụ sở để làm việc.Tại đây, Phong đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.