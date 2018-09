Nạn nhân vụ khung sắt rơi: 'Tôi không biết vì sao mình ngã bất tỉnh'

"Đến khi tỉnh dậy, tôi mới nhận thấy người phụ nữ đi phía sau cách mình vài chục cm đã tử vong", ông Cường, người thoát chết sau vụ khung sắt rơi ở đường Lê Văn Lương kể.

Vì sao khung sắt rơi trúng người phụ nữ đi đường tử vong? Ngày 27/9, trước giờ nghỉ, công nhân điều khiển sàn làm việc từ tầng 7 xuống tầng 6, cần trục bị tuột ra khỏi bộ phận đối trọng khiến khung sắt rơi xuống giữa đường Lê Văn Lương.

Sáng 28/9, trở về nhà sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Hùng Cường (62 tuổi, ở Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc mình thoát chết trong gang tấc. Ông nói: "Tôi đang đi xe máy thì bất ngờ có vật gì đó rơi xuống sau xe, quật mạnh làm tôi ngã ra đường và bất tỉnh".

'Tôi may mắn...'

Chia sẻ với Zing.vn, ông hồi tưởng lại lúc đó là khoảng 18h, ông đang di chuyển trên đường Lê Văn Lương hướng Láng Hạ để trở về nhà. Khi qua công trình xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại và văn phòng gần đầu cầu vượt, một khung sắt từ trên cao rơi xuống.

Sự việc xảy ra nhanh đến mức ông không kịp phản ứng. Khi được người dân đưa vào lề đường ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xung quanh ông lúc này là đám đông đang xúm lại cùng những tiếng người la hét.

Đến khi có người chỉ ông nhìn sang bên đường, ông mới nhận thấy người phụ nữ đi phía sau mình lúc trước, chỉ cách ông vài chục cm, đã bị khung sắt rơi trúng và tử vong ngay tại chỗ.

“Lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh khung sắt là 2 chiếc xe máy và thi thể của một người phụ nữ. Nhiều mảnh vỡ cùng vết máu vương khắp mặt đường”, ông Cường nói.

Nạn nhân xấu số đó là chị Dương Thị Hằng (30 tuổi, quê Bắc Ninh).

Chiếc xe máy ông Cường (phía trước). Người đàn ông 62 tuổi may mắn hơn chị Dương Thị Hằng, nạn nhân tử vong đi ngay sau. Ảnh: Trần Anh.

Vụ tai nạn khiến tay ông Cường rách nhiều vết, phải cấp cứu tại bệnh viện Đống Đa. Đến sáng 28/9, ông được xuất viện và điều trị tại nhà. Trong khi đó, chị Hằng - người phụ nữ đi sau ông không xa - đã vĩnh viễn không thể trở về với gia đình.

“Nếu chỉ đi chậm vài tích tắc nữa, có lẽ người nằm xuống mãi ở nền đất đó sẽ là tôi chứ không phải người phụ nữ kia. Tôi may mắn nên vẫn còn sống", ông Cường chia sẻ.

Khởi tố vụ án

Ngày 28/9, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông tin ban đầu về sự cố khung sắt rơi khỏi tầng 16 công trình xây dựng xuống đường Lê Văn Lương làm một người tử vong và nạn nhân khác bị thương.

Theo cơ quan chức năng, hiện trường phía dưới công trình do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai (địa chỉ tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty CP thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP. Công trình được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép với quy mô 16 tầng và 2 tầng hầm, đã hoàn thiện phần thô và đang lắp kính mặt ngoài tòa nhà.

Ngày 27/9, công nhân sử dụng hệ thống Gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao) từ tầng 16 để di chuyển phía ngoài, thi công lắp kính mặt ngoài tầng 5, 6, 7 của tòa nhà.

Khoảng 18h cùng ngày, khi lắp kính đến tầng 7, công nhân đến giờ nghỉ nên điều khiển để sàn thao tác xuống tầng 6. Lúc đó, cần trục bên trái của Gondola tuột ra khỏi bộ phận đối trọng, rơi từ tầng 16 xuống đường Lê Văn Lương.

Khung sắt rơi trúng người chị Dương Thị Hằng (31 tuổi, quê Bắc Ninh) đang đi xe máy làm nạn nhân tử vong. Tai nạn còn làm ông Nguyễn Hùng Cường (62 tuổi, ở Hà Nội) bị thương.

Theo quận Thanh Xuân, nguyên nhân sự cố do bộ phận giữ của hệ thống sàn treo Gondola bị bật khỏi vị trí và rơi xuống. Công an quận này tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan.

Chiều 28/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người (Điều 295 Bộ luật hình sự) để điều tra vụ khung sắt rơi từ công trình đè chết người phụ nữ đi xe máy trên đường Lê Văn Lương.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự được cơ quan điều tra ban hành căn cứ dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình điều tra vụ việc.

Tối 27/9, người dân lưu thông trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chứng kiến cô gái đi xe máy bị khung sắt rơi trúng người tử vong. Một nạn nhân khác gần đó bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Công trình có khung sắt rơi làm một phụ nữ tử vong là tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, gồm 2 tầng hầm và 16 tầng nổi. Chủ đầu tư là Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai. Đơn vị thi công là Công ty đầu tư và phát triển Tây Hồ. Tòa nhà nằm trên lô 4.6NO đường Lê Văn Lương.