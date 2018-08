Nắng nóng thiêu đốt châu Âu gây cháy rừng, lò hạt nhân đóng cửa

Các chuyên gia thời tiết của Anh dự báo nhiệt độ ở bán đảo Iberian có khả năng phá kỷ lục 48 độ C. Cột mốc này từng được ghi nhận ở thành phố Athens, Hy Lạp, vào năm 1977. Ngưỡng nhiệt kỷ lục ở Tâu Ban Nha là 47,3 độ C còn ở Bồ Đào Nha là 47,4 độ C, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới. Ảnh: AP.