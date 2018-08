‘Nào tối nay ăn gì?’: Sẽ thay đổi lối sống của bất kỳ ai khi đọc

Cuốn hút và khó quên, chân thực và giàu kiến thức, cuốn sách “Nào tối nay ăn gì?” của Michael Pollan chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn lối sống của bất kỳ ai từng đọc.

Tối nay ăn gì? Việc trả lời cho câu tưởng chừng đơn giản này thật không ngờ lại là nguồn gốc cảm hứng giúp Michael Pollan cho ra đời một công trình nghiên cứu đồ sộ về thực phẩm.

Công trình ấy được gói gọn trong gần 500 trang sách, đem đến cho người đọc một trải nghiệm thú vị, một hành trình hấp dẫn ngược xuôi theo các chuỗi thức ăn.

Cuốn sách Nào tối nay ăn gì? hé lộ bí mật bất ngờ và choáng váng về thực phẩm .

Qua đó, giải mã ra chúng ta đang ăn những gì, chúng bắt đầu từ đâu và làm thế nào chúng tới được bàn ăn. Cuốn sách thú vị này hé lộ một sự thật bất ngờ, choáng váng: chúng ta đang ăn ngô và dầu mỏ với cái giá phải trả là sức khỏe và môi trường… thay vì thưởng thức bữa tối miễn phí có nguồn gốc từ cỏ và tự nhiên.

Cuốn sách Nào tối nay ăn gì? mô tả về ba chuỗi thức ăn chính giúp con người (loài động vật ăn tạp) tồn tại đến ngày nay. Ba chuỗi thức ăn được bàn đến đó là: chuỗi thức ăn công nghiệp, chuỗi thức ăn hữu cơ và cuối cùng là chuỗi thức ăn của người săn bắt - hái lượm.

Dù rất khác nhau, nhưng cả ba chuỗi thức ăn này đều là những hệ thống gần như có chung một mục đích: liên kết chúng ta, thông qua những gì chúng ta ăn, với sự màu mỡ của đất và năng lượng của mặt trời.

Là động vật ăn tạp, con người có khả năng ăn nhiều thứ, cả động vật lẫn thực vật. Đặc điểm này dẫn đến một hiện tượng mà nhà tâm lý học Paul Rozin gọi với cái tên: Thế lưỡng nan của loài ăn tạp. Với một thế giới đầy ắp những thứ khả dĩ, làm thế nào để chúng ta biết nên ăn thứ gì?

Pollan trong hành trình khám phá các chuỗi thức ăn đã đưa ra quan điểm không ủng hộ việc công hiệp hóa nông nghiệp và cách các Trại nuôi tập trung đang đối xử với vật nuôi. Đây là cách họ tạo ra một lượng thịt khổng lồ, giá rẻ để phục vụ cho con người. Tuy nhiên việc nhốt một lượng lớn động vật vào một không gian hẹp là hành vi tàn nhẫn, gây thương tổn cho vật nuôi, làm lây lan dịch bệnh.

Khi nông nghiệp bị công nghiệp “nhúng tay vào”, thực phẩm rẻ hơn nhưng những tổn thất cho môi trường, sức khỏe và đạo đức lại cao ngất ngưởng. Giờ bạn có thể ăn măng tây vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tràn ngập thịt cho bữa tối vì nó quá rẻ. Nhưng thay vào đó, không khí và nước đang bị ô nhiễm, hóa chất khuếch tán, động vật bị đối xử vô đạo đức, dịch bệnh thì lan truyền khắp nơi.

Thực phẩm hữu cơ, chăn thả quản lý thâm canh, các trang trại địa phương quy mô nhỏ được Pollan đặc biệt đề cao, và coi đó là giải pháp bền vững về mặt đạo đức, môi trường và kinh tế.

Tác giả Michael Pollan.

Với tác giả Michael Pollan, Nào tối nay ăn gì? giống như một cuốn nhật ký mà ông đã dành biết bao tâm huyết để viết nên. Kinh nghiệm sinh động kết hợp cùng vô vàn dẫn chứng thuyết phục, Pollan đã soi rọi đầy đủ những khía cạnh đạo đức, môi trường và xã hội ẩn trong cách chúng ta lựa chọn và chế biến thực phẩm.

Michael Pollan là nhà báo, giáo sư nổi tiếng người Mỹ, sinh ra trong một gia đình Do Thái. Ông tốt nghiệp cử nhân Anh ngữ tại Đại học Bennington năm 1977, nhận bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của Đại học Columbia năm 1981. Ngoài cuốn sách Nào, tối nay ăn gì?, Michael Pollan còn là tác giả của những công trình nghiên cứu mang tên: In Defense of Food: An Eater’s Manifesto (2008) và The Botany of Desire: A Plant’s-Eye View of the World (2001).

Tác phẩm Nào, tối nay ăn gì? lọt vào top năm cuốn sách phi hư cấu hay nhất năm 2006 do tạp chí New York Times bình chọn. Đây cũng là cuốn sách hay nhất viết về đề tài thực phẩm năm 2007 do Quỹ James Beard bình chọn.