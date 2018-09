Tuổi vị thành niên là lứa tuổi chuyện tình dục bắt đầu được đề cập đến. Tuy nhiên, đây liệu có phải thời điểm thích hợp để làm "chuyện người lớn" lần đầu tiên?

Quan hệ tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng không phải độ tuổi nào cũng có thể làm "chuyện ấy".

Độ tuổi dậy thì sớm - khả năng “yêu” càng sớm

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho hay tuổi vị thành niên là lứa tuổi chuyện tình dục bắt đầu được đề cập đến.

Theo đó, độ tuổi này được quy ước là những người từ 10-19 tuổi. Ước tính hiện nay có khoảng hơn 1,2 tỷ người trên thế giới, nghĩa là 1/5 dân số toàn cầu đang ở độ tuổi vị thành niên.

Bạn nên làm "chuyện ấy" lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: VOV.

Theo bác sĩ Hưng, ngày nay, dậy thì của hai giới đều sớm hơn, ở con gái thường xuất hiện sớm hơn tuổi nhiều, thấp nhất có thể xuất hiện lúc 7 tuổi ở con gái Mỹ da trắng, còn ở Mỹ da đen giới hạn thấp nhất là 6 tuổi (nghiên cứu trên 17.000 con gái khỏe mạnh từ 3-12 tuổi), con gái châu Á cũng báo cáo những trường hợp dậy thì sớm ở 8-9 tuổi.

“Hiện theo quan sát của chúng tôi, tuổi dậy thì của các em trai vị thành niên Việt Nam sớm hơn so với trước kia một vài năm, phần lớn các trẻ 14 tuổi đã có biểu hiện dậy thì thay vì 16 tuổi như trước đây. Ở nước ta, vị thành niên chiếm khoảng 1/4 dân số. Họ đang phải đối diện với nhiều vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại và tương lai, thậm chí cho cả thế hệ hiện tại và sau này”, bác sĩ Hưng lo ngại.

Con gái và con trai có những phát triển khác nhau đặc trưng cho giới xuất phát từ nguyên nhân là những biến đổi nội tiết của hệ thống nội tiết sinh sản. Ở con gái, buồng trứng phát triển to lên sản sinh ra noãn theo chu kỳ hàng tháng và các nội tiết nữ - những biến đổi này sinh ra kinh nguyệt. Ở con trai, tinh hoàn là nơi sản sinh ra tinh trùng đồng thời bộ phận này cũng sản sinh ra nội tiết nam, yếu tố quyết định các cảm hứng tình dục nam giới.

“Từ khi có kinh nguyệt (9-14 tuổi), người con gái đã có khả năng thụ thai và sinh đẻ. Lúc này, ngoài những phát triển về hình thể, nhu cầu hiểu biết về tình yêu, tình dục của con gái ở độ phát triển mạnh. Luật pháp Việt Nam quy định 18 tuổi nữ có quyền lấy chồng nhưng khả năng tình dục và sinh sản thì xuất hiện sớm hơn nhiều”, bác sĩ Hưng nói.

Hình ảnh đôi trẻ "làm chuyện người lớn" trong quán trà sữa khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Độ tuổi thích hợp nhất để sex

Theo BSCKII Nguyễn Khắc Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội y học giới tính Việt Nam, mặc dù khi bước vào độ tuổi dậy thì, con trai và con gái đều có thể và có xu hướng tình dục mạnh. Tuy nhiên, đó chưa phải là thời điểm thích hợp để làm “chuyện ấy”. Bởi cả hai đều chưa hoàn thiện về mặt cơ thể cũng như tâm lý.

Ở con trai, từ 10-19 tuổi, dương vật sẽ dần to dài ra nhanh cho tới khi 17-18 tuổi sẽ đạt được mức của người lớn. Ở nam giới nước ta, chiều dài dương vật khi trưởng thành là 11,4 cm.

Còn ở con gái, những phát triển về thể chất cũng mới hoàn thiện khi ở độ tuổi tương tự.

Do đó, chuyên gia khuyến nghị độ tuổi thích hợp để quan hệ là 20 tuổi đối với nam giới, 18 tuổi đối với nữ giới. Đây là giai đoạn cơ thể hoàn chỉnh về giải phẫu cũng như tâm sinh lý, không nên “yêu” quá sớm để tránh những hệ quả đáng tiếc.

Hệ lụy khi quan hệ tình dục sớm

Chuyên gia cho biết tuổi dậy thì của con gái Việt Nam hiện đã sớm hơn 3 năm so với thời kỳ trước do điều kiện sống được nâng cao. Tuổi lấy chồng thực tế cũng tăng. Khoảng cách từ lúc dậy thì đến lúc lấy chồng tăng lên, do đó, những hoạt động tình dục chưa kết hôn cũng tăng. Hậu quả là tình trạng mang thai ngoài ý muốn tăng, tỷ lệ sinh đẻ của vị thành niên cũng còn cao (5%).

Con trai từ 10-19 tuổi sẽ trải qua các bước phát triển về bộ máy sinh sản. Khả năng tình dục lúc này cũng đạt được đỉnh cao. Xuất tinh lần đầu của các chàng trai thường ở 13-15 tuổi và xảy ra ban đêm khi đang ngủ (mộng tinh).

Cảnh báo về nguy cơ khi quan hệ tình dục quá sớm, PGS.TS Đỗ Trọng Hiếu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), cũng cho rằng tình trạng viêm nhiễm sinh dục đang gia tăng nhanh chóng bởi hành vi tình dục của tuổi trẻ ngày nay đang thay đổi theo chiều hướng tăng nguy cơ hơn trước: tuổi bắt đầu sinh hoạt tình dục giảm xuống, tuổi có kinh sớm hơn và xuất tinh lần đầu cũng tương tự, xu hướng tình dục mở, tiếp cận tình dục thoải mái hơn, dễ dàng hơn, tuổi kết hôn tăng lên. Điều này rất nguy hiểm cho giới trẻ.

BSCKII Nguyễn Khắc Lợi cũng khẳng định việc quan hệ sớm sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, bởi các em chưa đủ lớn, chưa có sự chuẩn bị vững vàng về mặt tâm sinh lý. Đối với nữ giới, việc quan hệ sớm còn khiến các em có thể có con ngoài ý muốn và buộc phải phá thai. Hành động này khiến niêm mạc tử cung mỏng dần, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, thậm chí gây vô sinh.

Ở nam giới, việc xuất tinh sớm và thường xuyên sẽ làm hao hụt đáng kể số lượng và chất lượng tinh trùng. Đồng thời, nam giới càng quan hệ sớm càng dễ bị rối loạn cương dương và suy sinh dục khi trưởng thành.

Ngoài ra, thanh thiếu niên quan hệ sớm còn có nguy cơ mắc các bệnh xã hội như viêm niệu đạo, HIV, lậu, sùi mào gà. Trong đó, nhiều bệnh không thể chữa khỏi.