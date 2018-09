Nếu Taylor Swift là sao Kpop như HyunA, sự nghiệp của cô đã tiêu tan

Từ vụ HyunA và bạn trai kém tuổi E’Dawn bị công ty quản lý dọa đuổi cổ vì công khai tình cảm, hãng tin CNN đặt câu hỏi: “Liệu các ngôi sao Kpop có cuộc sống riêng tư hay không?”.

Theo CNN, nếu Taylor Swift là một nghệ sĩ Hàn Quốc thì sự nghiệp của cô đã sớm sụp đổ vì chuyện tình cảm cá nhân. Bởi các mối quan hệ tình ái ồn ào luôn là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của nữ ca sĩ I Knew You Were Trouble.

Thậm chí, thành công vang dội của những bản hit như We Are Never Getting Back Together còn bắt nguồn từ chính những ồn ào trong chuyện tình yêu dài dằng dặc của Taylor Swift.

Ngược lại với Taylor Swift hay các nghệ sĩ phương Tây khác, phần lớn các ngôi sao Kpop bị cấm công khai quan hệ cá nhân. Thậm chí trong hợp đồng giữa họ với công ty quản lý còn có điều khoản “không hẹn hò”.

Một phần thành công rực rỡ của Taylor Swift đến từ những ồn ào tình ái của cô. Ảnh: Vulture.

Mới đây, khi HyunA và bạn trai kém 2 tuổi E’Dawn thừa nhận chuyện tình cảm, rất nhiều fan của họ giận dữ phản đối. Công ty quản lý Cube Entertainment tuyên bố đuổi cổ họ, dù sau đó lại đưa ra thông tin trái ngược. Điều đó cho thấy sự bất đồng trong chính nội bộ Cube về vụ việc của HyunA và E’Dawn.

Nghệ sĩ bị xem là khoản đầu tư, fan đòi quyền quản lý

“Kpop là hoạt động kinh doanh khổng lồ và nhiều nghệ sĩ Kpop trở thành thương hiệu lớn. Vì thế, bản thân họ bị xem là những khoản đầu tư”, CNN dẫn lời ông Bernie Cho, một chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, giải thích.

“Những scandal như say xỉn, phê ma túy hay thậm chí là hẹn hò không chỉ gây xôn xao làng giải trí Hàn Quốc, mà còn ảnh hưởng đến ngành tài chính nước này. Bởi rất nhiều công ty âm nhạc giao dịch trên sàn chứng khoán Hàn Quốc. Những tít báo gây sốc sẽ đe dọa lợi nhuận của họ”, ông Cho nhấn mạnh. Trong vụ HyunA và E’Dawn, giá cổ phiếu của Cube giảm vài điểm.

Theo bà Jenna Gibson, một chuyên gia về Hàn Quốc thuộc Đại học Chicago (Mỹ), ngành công nghiệp Kpop xây dựng thành công một phần nhờ chiến lược phát triển cộng đồng fan một cách hiệu quả.

Nhiều cộng đồng fan nhiệt tình tham gia chiến dịch quảng bá cho thần tượng, thay mặt nghệ sĩ đóng góp từ thiện, thậm chí chi tiền quảng cáo cho các chuyến lưu diễn và album của họ.

HyunA và E’Dawn bị chỉ trích dữ dội sau khi công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Soompi.

“Nhiều fan đã tốn không ít công sức và tiền bạc để quảng bá hình ảnh của thần tượng, nên một số người cho rằng họ có quyền quyết định đối với cách ứng xử và cả đời sống riêng tư của thần tượng”, chuyên gia Gibson phân tích.

Bà Lindsay Roberts, chuyên viên của trang web giải trí Hàn Quốc Seoulbeats, cũng cho biết fan Kpop thường nghĩ rằng vì mình đã hết lòng vì nhóm, nên các thành viên cần phải độc thân để fan không có cảm giác phải chia sẻ tình cảm.

Sự hâm mộ cuồng nhiệt có thể dẫn đến những động thái phản ứng cực đoan. Hồi năm 2008, nhóm nhạc Girl’s Generation biểu diễn trong một đêm nhạc Kpop lớn ở Seoul. Hàng nghìn fan đã tạo ra “biển đen im lặng” (tắt lighstick và điện thoại di động, không hò hét cổ vũ) trong suốt màn biểu diễn kéo dài 10 phút của nhóm.

Họ làm như vậy để phản đối việc Girl’s Generation quan hệ gần gũi với các thành viên nhóm nhạc nam Super Junior. “Biển đen im lặng” bị coi là một trong những hình phạt đáng sợ nhất mà fan nhắm vào nghệ sĩ Kpop.

Rũ bỏ được hợp đồng “nô lệ” vẫn không yên

Một số ngôi sao lựa chọn cách bảo vệ nghiêm ngặt cuộc sống riêng tư của mình để tránh nguy cơ bị fan tẩy chay. Ví dụ Taeyang, thành viên Big Bang, hẹn hò bí mật với nữ diễn viên Min Hyo Rin suốt năm trước khi công khai mối quan hệ vào năm 2015. Họ làm đám cưới hồi tháng 2/2018.

Năm ngoái, Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (FTC) buộc các công ty quản lý phải bỏ hình thức hợp đồng bị mô tả là “nô lệ” với các nghệ sĩ. Với các hợp đồng “nô lệ”, công ty quản lý có quyền phạt tiền rất nặng khi ca sĩ bỏ nhóm hoặc vi phạm các điều khoản như không hẹn hò.

Nhưng dù các nghệ sĩ rũ bỏ được áp lực từ công ty quản lý thì phản ứng của fan vẫn là thứ rất đáng sợ đối với họ. Rapper Zico của nhóm Block B và nữ ca sĩ xinh đẹp Seolhyun thuộc nhóm AOA chia tay chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Nguyên nhân là do vô số fan của Zico gây áp lực với Seolhyun.

Năm ngoái, một số cộng đồng fan đe dọa tẩy chay Super Junior, một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất Hàn Quốc, nếu thành viên Sungmin quay trở lại đội hình trong tour diễn “comeback”. Nguyên nhân là do fan vẫn còn giận dữ với việc Sungmin kết hôn với nữ diễn viên Kim Sa Eun.

Hai ca sĩ thần tượng đối diện tương lai đầy bất trắc. Ảnh: KBS.

Nhìn chung, khi những ồn ào liên quan đến chuyện hẹn hò bùng lên, sự giận dữ và căm ghét của fan Kpop thường nhắm vào các nữ ca sĩ thần tượng. Nhà phân tích James Turbull ở Busan (Hàn Quốc) cho biết một phần nguyên nhân là do nhiều nhóm nhạc nữ Hàn Quốc theo đuổi hình ảnh gợi cảm, trưởng thành.

Trong khi đó, fan của các nhóm nam muốn rằng thần tượng của họ khi yêu phải chọn hình mẫu phụ nữ hiền dịu, ngây thơ. “Điều đó dẫn đến việc khi chuyện hẹn hò được công bố, fan chửi bới nữ nghệ sĩ là ả dâm đãng, không xứng đáng”, chuyên gia Turbull giải thích.

HyunA và E’Dawn hứng chịu một cơn bão chỉ trích chỉ vì thừa nhận chuyện yêu nhau. Dù vậy, cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng ủng hộ họ và chỉ trích sự nóng vội của Cube. Trên trang Change.org, một người đăng lời kêu gọi ủng hộ hai nghệ sĩ và nhiều fan quốc tế đã lên tiếng hưởng ứng.

Lời kêu gọi này đã thu hút hơn 90.000 chữ ký ủng hộ. Vô số người hâm mộ lên án Cube vì quyết định trừng phạt HyunA và E’Dawn. “Nếu E’Dawn hạnh phúc với HyunA, chúng ta hãy vui với họ”, người viết lời kêu gọi này khẳng định.