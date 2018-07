Ngại sự cố, V.League nhờ cảnh sát cơ động hỗ trợ

Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) đã nhận được đề nghị từ ban điều hành V.League 2018 để hỗ trợ đảm bảo an toàn an ninh trong thời gian tới.

Sau sự cố tại sân Thiên Trường, Nam Định ở vòng 18 V.League khi tổ trọng tài và một số phóng viên bị CĐV chủ nhà đuổi đánh, ban điều hành các giải chuyên nghiệp Việt Nam đánh giá các giải đấu đang ở giai đoạn nhạy cảm, dễ dẫn đến những sự cố không đáng có, ảnh hưởng tới sức khỏe của cán bộ chuyên môn, cầu thủ và cả khán giả tới sân.

Vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ban điều hành trong công tác tổ chức. Bởi vậy, để tránh những sự cố tiếp theo có thể xảy ra, K20 đã được đề nghị vào cuộc đảm bảo trật tự.

Thực tế, ở mỗi trận đấu đều có sự xuất hiện của bảo vệ, các chiến sĩ công an, an ninh và cả CSCĐ với số lượng tùy thuộc vào sức nóng của từng trận đấu cụ thể.

Ban điều hành V.League đề nghị K20 vào cuộc đảm bảo an ninh trận đấu.

Tuy nhiên, dường như lực lượng đảm bảo trật tư vẫn chưa đủ dày bởi từ đầu mùa giải tới nay, nhiều lần ban tổ chức sân bị phạt vì không đảm bảo an ninh trận đấu.

Vụ việc tại sân Thiên Trường vừa qua được ban điều hành cho rằng là bài học cho công tác an toàn, an ninh của giải đấu. Ngay ở vòng 19 tới, an ninh tại sân Hàng Đẫy cũng được tăng cường gấp đôi khi BTC nhận định rằng sẽ thu hút đông khán giả tới sân xem và cổ vũ 2 đội thi đấu.

Liên quan đến sự phối hợp giữa ban điều hành giải và K20, Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Cục trưởng Cục tham mưu tác chiến K20 - Phó Ban Điều hành Các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2018 cho biết sẽ có chỉ đạo phối hợp với lực lượng CSCĐ tại các địa phương tổ chức giải, bố trí tăng cường lực lượng CSCĐ tham gia vào công tác an ninh và đảm bảo an toàn.

Sau 18 vòng đấu, ngoại trừ CLB Hà Nội đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, cuộc đua tranh thứ hạng đang diễn ra gay cấn với sự bám đuổi sít sao từ các đội bóng.

Đảm bảo an toàn tại V.League đang là vấn đề được quan tâm.

Đặc biệt, cuộc đua tranh xuất xuống hạng đang thực sự gay cấn khi 4 đội xếp cuối chỉ cách nhau 2 điểm, trong khi giải còn tới 8 vòng đấu nữa mới kết thúc. Trên lý thuyết, ngay cả ĐKVĐ Quảng Nam - đội đang xếp thứ 7 với 23 điểm cũng có nguy cơ phải tranh vé vớt, thậm chí xuống hạng khi giải đấu kết thúc.

Trên bảng xếp hạng, cuộc đua tranh chấp vị trí á quân và HCĐ cũng gay cấn không kém. CLB Thanh Hóa và SLNA sau khoảng thời gian ngụp lặn dưới bảng xếp hạng đã bứt tốc mạnh mẽ để tạm xếp thứ 3 và 5, cùng CLB Khánh Hòa và CLB Quảng Ninh tạo nên cuộc đua tranh đầy hấp dẫn và ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Chính bởi tính chất đua tranh đó, ban điều hành cho rằng giải đấu đang bước vào giai đoạn căng thẳng quyết liệt tăng cao, khiến nguy cơ mất an toàn, an ninh hiện hữu.

CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân khiến trận đấu tạm dừng Khi trận đấu đã trôi về những phút cuối, một số cổ động viên quá khích trên khán đài đã ném pháo sáng xuống sân khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc.