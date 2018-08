Ngân hàng Quốc Dân giảm phí cho doanh nghiệp chuyển tiền quốc tế

Trong môi trường toàn cầu hóa, ngày càng nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có thể phải đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình giao dịch khi sử dụng một số dịch vụ chuyển tiền, từ tỷ giá hối đoái mập mờ, thời gian chuyển tiền không rõ ràng, thiếu bảo mật hay hạn chế về quy đổi ngoại tệ.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân được đánh giá là một trong những ngân hàng có dịch vụ chuyển tiền quốc tế đáp ứng được mục đích đa dạng của khách hàng, nhanh chóng và tiết kiệm hơn với chi phí hợp lý. Dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chuyên nghiệp và an toàn. Sự hiểu biết về pháp lý, nguồn cung ngoại tệ dồi dào và các dòng sản phẩm ngoại hối giúp ngân hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Từ 1/7 đến hết 30/9, Ngân hàng TMCP Quốc Dân triển khai ưu đãi “Sinh nhật như ý - Giảm phí chuyển tiền” cho khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp giao dịch lần đầu được miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế (chỉ áp dụng với USD và EUR). Trong những lần giao dịch tiếp theo thuộc thời hạn chương trình, doanh nghiệp được giảm tối đa 80% phí chuyển tiền.

Những khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của NCB sẽ được giảm phí chuyển tiền quốc tế dựa trên số tiền giao dịch. Trong đó, khách hàng được hưởng ưu đãi 70% nếu số tiền giao dịch dao động từ 50.000 USD tới 100.000 USD. Với số tiền từ 100.000 USD đến 200.000 USD, NCB đưa ra mức ưu đãi 75%. Khi số tiền giao dịch từ 200.000 USD trở lên, khách hàng sẽ tiết kiệm được 80% chi phí thanh toán quốc tế.

Đại diện của ngân hàng cho biết: “Chương trình ưu đãi giảm phí lần này của NCB không những góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tiết kiệm một phần chi phí thanh toán quốc tế, mà còn thúc đẩy hoạt động giao thương, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa với đối tác nước ngoài”.

Sau 23 năm gắn kết và phát triển, NCB không ngừng mở rộng mạng lưới, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, thiết kế các sản phẩm dịch vụ dành riêng cho từng đối tượng khách hàng như gói sản phẩm tài chính - bảo hiểm sức khỏe “Đặc quyền phái đẹp”, các chương trình khuyến mãi như “Năm mới an khang - Xe sang chờ đón”, “Chọn Ngân hàng Quốc Dân - Chọn điều bạn muốn”… Trong tháng 4, NCB đã nhận giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam” do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng và danh hiệu “500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” do CTCP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Reports) kết hợp cùng báo điện tử VietnamNet bình chọn.