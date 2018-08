Ngày cuối cùng ảm đạm của những 'ông lớn' tại Premier League

"Deadline Day" những năm gần đây thường là lúc các CLB lớn liên tiếp kích hoạt những bom tấn, song hè này điều đó lại không xảy ra, ít nhất ở Premier League.

5 pha cứu thua của thủ môn đắt nhất thế giới vừa được Chelsea chiêu mộ Màn trình diễn ấn tượng của Kepa Arrizabalaga mùa trước trong máu áo Bilbao cho thấy anh hoàn toàn xứng với mức giá 71 triệu bảng - kỷ lục chuyển nhượng thế giới cho một thủ môn.

"Deadline Day" là thuật ngữ để chỉ ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, khi các CLB ganh đua nhau từng giây, từng phút chỉ để mang về những bản hợp đồng mới. Premier League được mệnh danh là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh, không khó hiểu khi đây là nơi hội tụ của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Giải đấu này cũng chứng kiến không ít thương vụ bom tấn được chốt ở thời điểm "sát nút". Trong đó có Wayne Rooney chia tay Everton để đầu quân cho Man Utd, Fernando Torres chuyển sang Chelsea từ Liverpool, Arsenal mua Mesut Oezil từ Real Madrid... và nhiều ngôi sao khác.

Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, các "ông lớn" lại tỏ ra vô cùng im ắng và thờ ơ với ngày cuối cùng này. Điều đó khiến cho các cổ động viên phần nào mất đi sự háo hức vốn đã thành thông lệ từ nhiều năm trước.

Rút ngắn kỳ chuyển nhượng mùa hè

Đó là lý do đầu tiên dẫn đến việc các đội bóng lớn tại Premier League không thể hòa chung bầu không khí với 4 giải vô địch quốc gia hấp dẫn còn lại. Cụ thể, giờ này năm ngoái, tại Hội nghị toàn cầu Soccerex diễn ra ở Manchester, ban tổ chức giải đấu đã quyết định dời thời điểm kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi lắng nghe ý kiến từ các CLB.

Theo đó, cửa sổ chuyển nhượng sẽ đóng cửa lúc 17h (giờ địa phương) vào ngày cuối cùng trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, sớm hơn rất nhiều so với mọi năm.

HLV người Argentina đã có một mùa hè yên tĩnh trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Reuters.

HLV trưởng của Tottenham Hotspurs, Mauro Pochettino, chia sẻ: "Nếu bạn so sánh với các giải đấu khác tại châu Âu, rõ ràng chúng tôi đang ở một hoàn cảnh vô cùng bất lợi và nó không giúp được gì cho các CLB ở Anh".

"Tất nhiên, chúng ta đều ở trong tình cảnh tương tự. Tôi không biết những người khác có hài lòng không, tôi thì không. Chúng tôi cũng thi đấu ở giải vô địch quốc gia và Champions League như họ, song lại có ít hơn 20 ngày", ông nói thêm.

Điều này dẫn đến việc các CLB tại Anh hoàn toàn nằm ngoài cuộc chơi của La Liga, Bundesliga, Ligue 1 và Serie A, qua đó làm giảm tính hấp dẫn vốn có của "Deadline Day".

Giờ đây, các CLB sẽ đứng trước 2 lựa chọn. Một là áp dụng chiến lược mua bán đã được lên kế hoạch từ trước, chấp nhận chi nhiều tiền để "được việc" như Liverpool. Hai là tập trung vào việc giữ chân các ngôi sao và ký hợp đồng phút chót theo kiểu "may rủi" như Chelsea.

Phương án nào cũng đều tiềm ẩn những mối nguy riêng và phần bất lợi luôn thuộc về các CLB tại Premier League. Bởi lẽ sau khi cửa sổ chuyển nhượng đóng lại, các CLB khác vẫn có quyền chiêu mộ ngôi sao của họ và ban lãnh đạo sẽ chẳng thể tìm được giải pháp thay thế cho đến khi mùa đông tới.

Ngồi chơi chờ hạn chót

"Các đối thủ của chúng tôi đang mạnh lên từng ngày. Họ có thể chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng để mang về những bản hợp đồng chất lượng như Liverpool hay vốn dĩ đã sở hữu một bộ khung mạnh như Man City, Chelsea, Spurs", HLV Jose Mourinho phàn nàn về việc ban lãnh đạo đội bóng không đồng tình với những quyết định mua bán của ông.

Phát biểu của cựu thuyền trưởng Chelsea cũng phản ánh bộ mặt của thị trường chuyển nhượng tại Premier League mùa hè năm nay. Phần lớn các CLB tỏ ra thờ ơ thay vì cố chấp theo đuổi một vài cái tên nào đó. Nếu có suy nghĩ ấy, như Mourinho với bản danh sách 5 người, họ cũng không nhận được sự đồng tình của các thành viên trong ban lãnh đạo.

Mùa hè này, Liverpool đã đón Nabi Keita tới sân Alfield, chiêu mộ thủ thành Alisson, tiền vệ Fabinho và Xherdan Shaqiri. Trong khi đó, Arsenal cũng có những sự bổ sung chất lượng như Lichtsteiner, Torreira, Bernd Leno, Sokratis và Man City chỉ cần thêm sự phục vụ của Riyad Mahrez. Tottenham Hotspurs của HLV Pochettino thậm chí không bổ sung thêm chữ ký nào.

Đó là 4 đội bóng nằm trong "top 6" không có động thái gì trong ngày "Deadline Day". Phần vì họ đã sở hữu bộ khung ổn định (Man City, Tottenham), phần vì bổ sung tân binh đã nằm trong kế hoạch dài hơi được tổ chức và tiến hành từ trước khi World Cup khởi tranh.

6 cái tên được cho rằng sẽ về Man Utd mùa hè năm nay đều chỉ dừng ở mức tin đồn. Ảnh: Bleacher Report.

Man Utd và Chelsea là những trường hợp cá biệt, song lại ở 2 thái cực hoàn toàn khác nhau. "Quỷ đỏ" liên tục theo đuổi nhiều cái tên nhằm gia tăng chất lượng đội bóng, song đều thất bại trong khi Chelsea thành công với việc ký kết những bản hợp đồng theo kiểu "phút mốt" bằng số tiền khổng lồ.

Dẫu vậy, không thể nói đây là 2 "ông lớn" để lại dấu ấn tại "Deadline Day" năm nay. Man Utd đã thất bại hoàn toàn nên điều đó chẳng có gì đáng nói. Trái lại, Chelsea tuy thành công nhưng đây chỉ là những nỗ lực trong cơn túng quẫn của đội bóng London.

"Quỷ đỏ" đã mang về 3 bản hợp đồng Fred, Diogo Dalot và Lee Grant hè này. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho muốn tăng cường sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Sau khi bản danh sách 5 cái tên bị ngó lơ, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ mong có một trung vệ đẳng cấp. Alderweireld, Maguire, Boateng là những cái tên được nhắm tới, song đều không mang lại kết quả.

Trong khi đó, đội chủ sân Stamford Bridge cũng thất bại với việc tìm người thay thế Thibaut Courtois, dù chỉ là những bản hợp đồng như Schmeichel, Pickford hay Butland. Trong cơn bĩ cực, Chelsea đã cầu cứu Atletic Bilbao và chiêu mộ Kepa, người mà HLV Zidane từ chối mua với giá 20 triệu euro mùa hè năm ngoái, bằng số tiền 80 triệu euro.

Đã không còn sự ganh đua, ngã giá sôi nổi giữa các đội bóng hay những thương vụ kiểu "sáng ngắm, chiều gặp, tối chốt" đầy căng thẳng và hồi hộp. Thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Premier League của những "ông lớn" nói riêng đang trở nên nhạt nhẽo mà nguyên nhân chủ yếu lại bắt nguồn từ chính họ.

"Ông lớn" thua "ông bé"

Trái ngược với sự ảm đạm ở nửa trên bảng xếp hạng, chưa bao giờ các đội bóng nhỏ tại Premier League lại hoạt động "sổi nổi" như năm nay. Everton, West Ham và Fulham xứng đáng là những CLB được xướng tên trong ngày "Deadline Day" này.

Khi Man Utd chật vật tìm kiếm một bản hợp đồng để bổ sung cho đội hình, Everton đã chốt xong 3 thương vụ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng. Người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside có lẽ không thể ngờ rằng ban lãnh đạo của họ lại làm việc hiệu quả đến vậy.

Everton đã mua đứt Yerry Mina, một trong những mục tiêu của "Quỷ đỏ" hè này, với mức phí khoảng 30 triệu euro, đồng thời mượn dài hạn tiền vệ Andre Gomes từ Barcelona. Song song với đó, họ cũng không bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng miễn phí với tiền vệ Bernard từ CLB Shakhtar Donetsk.

Bộ đôi cầu thủ Barcelona được Everton đàm phán thành công "trong một nốt nhạc". Ảnh: Everton.

Fulham, tân binh mới lên hạng năm nay sau khi chiêu mộ 9 bản hợp đồng mới, bao gồm cả những cầu thủ chất lượng như Andre Schurrle hay Michael Seri, vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Họ đã nâng con số này lên 12 sau khi ký hợp đồng với thủ thành Sergio Rico từ Sevilla, Zambo Anguissa từ Olympique Marseille và mượn Atletico Madrid tiền vệ Luciano Vietto.

West Ham dưới thời tân HLV Manuel Pellegrini cũng sẵn sàng cho một cuộc đại cách mạng. "The Hammers" có Lukasz Fabianski trấn giữ khung thành, Isasa Diop nơi hàng thủ, Jack Wilshere ở tuyến tiền vệ và Filipe Anderson, Yarmolenko trên hàng công.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ với cựu HLV Man City bởi trong ngày "Deadline Day", họ đã chiêu mộ thêm tiền đạo Lucas Perez, người đã "thất sủng" tại Arsenal và Carlos Sanchez, thành viên trong đội hình của Colombia ở World Cup 2018.

Tựu chung lại, "Deadline Day" của thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Premier League năm nay có thể không còn giữ được sự gay cấn như trước do các "ông lớn" đã chọn cách "án binh bất động". Song, điều này lại tạo nên một hiệu ứng ở các đội bóng nhỏ với sự ganh đua đầy thú vị.

Lúc này, những CLB như Everton, West Ham hay Fulham mới chỉ cho thấy sự chạy đua về mặt số lượng, chất lượng vẫn cần có thời gian để kiểm chứng. AC Milan với khẩu hiệu "We are so rich" (tạm dịch: Chúng tôi rất giàu) đã "làm mưa làm gió" tại châu Âu mùa hè năm ngoái. Kết quả là chẳng ai đủ khả năng lắp ráp những mảnh ghép ấy và thành tích của họ vẫn hoàn bết bát.

Tất nhiên, với số tiền lên đến hàng trăm triệu euro mà các CLB này bỏ ra, người hâm mộ chẳng mất gì để kỳ vọng vào việc họ sẽ trở thành những chú "ngựa ô" ở mùa giải tới, giúp cho Premier League ngày càng gay cấn và hấp dẫn.