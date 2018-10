Nghệ An có tân Chủ tịch UBND tỉnh 42 tuổi

Ông Thái Thanh Quý (sinh năm 1976) vừa được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 1/10, HĐND tỉnh Nghệ An họp bất thường với nội dung miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Đường (Chủ tịch UBND tỉnh, về hưu theo chế độ) và bầu bổ sung ông Thái Thanh Quý (Trưởng ban Dân vận tỉnh) giữ chức Chủ tịch UBND Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhận được số phiếu tuyệt đối từ các đại biểu HĐND tỉnh, ông Quý trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã họp thống nhất giới thiệu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Quý được Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực.

Ông Thái Thanh Quý được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Hòa.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Thái Thanh Quý hứa cống hiến hết mình cho tỉnh nhà để đưa Nghệ An thành một trung tâm của Bắc Trung Bộ.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; là thạc sĩ kinh tế. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 9/2003-9/2006. Tháng 10/2010, ông Thái Thanh Quý trên cương vị Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An trở thành tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII (nhiệm kỳ 2010-2015).

Tháng 8/2012, ông Quý giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Thái Thanh Quý phát biểu trước HDDND sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Hòa.

Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý trở thành Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 10/2016, ông Quý được điều động giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Ngày 9/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, phân công ông đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng ban Dân vận.