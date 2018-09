Nghi án chồng châm lửa đốt nhà sau khi cãi nhau với vợ

Tàn cuộc nhậu, Hiền về nhà nảy sinh mâu thuẫn với vợ. Trong lúc cãi vã, anh ta nổi giận châm lửa đốt nhà.

Công an huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án ông Hồ Văn Hiền (ngụ xã Trà Trung) châm lửa đốt nhà.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/9, tàn cuộc nhậu, ông Hiền (53 tuổi, ngụ xã Trà Trung, huyện Tây Trà) về nhà thì xảy ra mâu thuẫn gia đình. Trong lúc cãi vã với vợ, sẵn có hơi men trong người, ông ta nổi giận châm lửa đốt nhà. Chỉ tích tắc, ngôi nhà rộng 60 m2 làm bằng gỗ cháy đỏ rực, khói nghi ngút xộc vào các khu dân cư lân cận.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, vợ con ông Hiền kịp chạy thoát ra ngoài còn ông ta khóa chặt cửa ở bên trong.

Ngôi nhà của vợ chồng Hiền bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: T.S.

Phát hiện đám cháy, người dân địa phương chạy đến phá khóa cửa, giải cứu người đàn ông này ra ngoài; đồng thời tập trung múc nước, cát... dập lửa. Do hỏa hoạn bùng phát mạnh nên ngôi nhà cùng các vật gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

"Ông Hiền tự châm lửa đốt nhà gây thiệt hại tài sản gia đình mình; không gây thiệt hại về người. Do vậy chúng tôi mời đến trụ sở công an nhắc nhở chấn chỉnh lối sống tránh gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng cuộc sống dân làng về sau", lãnh đạo Công an huyện Tây Trà nói.