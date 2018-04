Nghi án cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Nội

Nghi can mang theo vũ khí xông vào cướp tiệm vàng trên đường Láng (Hà Nội). Nghe tiếng chủ tiệm truy hô, người dân đã đuổi bắt được một thanh niên.

Cướp tiệm vàng ở Hà Nội Nghi can cướp tiệm vàng ở đường Láng (Hà Nội) mặc áo phông màu trắng, bị bắt giữ khi đang bỏ chạy.

Vụ cướp xảy ra tối 19/4 tại một tiệm vàng nằm trên đường Láng, thuộc địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Người dân sống gần đó cho biết lúc hơn 20h, hai người đàn ông xông vào tiệm vàng do ông Tuấn làm chủ. Thấy chủ tiệm vàng tiệm vàng truy hô, một số thanh niên đuổi theo bắt được một người mắc áo màu trắng. Người còn lại lên xe chạy thoát.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Quang Huy.

Những người tham gia truy đuổi kể nam thanh niên xông vào tiệm vàng cầm theo vật giống súng. Công an sở tại nói đang điều tra nên chưa cung cấp thông tin về vụ việc. Trong khi đó, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết nghi can đã bị bắt.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường vụ án nằm cách trụ sở Đội CSGT 3 chỉ vài trăm mét. Sau khi sự việc xảy ra, Công an Hà Nội cử lực lượng chức năng đến hiện trường.

Công an đang khám nghiệm hiện tường. Ảnh: Quang Huy.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khi bị bắt trên áo của nghi can có vết máu. Trước khi được đưa về trụ sở công an, người đàn ông này bị khóa tay vào ghế, ngồi ngay cửa tiệm vàng.

Nhiều người đi đường đã dừng lại theo dõi sự việc.