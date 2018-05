Nghi án phó giám đốc bắn giám đốc rồi tự sát

Cơ quan chức năng nghi ngờ phó giám đốc công ty bê tông rút súng bắn nữ giám đốc rồi tự sát.

Ngày 2/5, nguồn tin của Zing.vn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ nổ súng xảy ra sáng cùng ngày tại một doanh nghiệp tư nhân khiến một người chết, một người nhập viện.

Theo nguồn tin trên, vụ nổ súng xảy ra tại công ty trộn bê tông có trụ sở tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Sau tiếng nổ, nhân viên thấy Phó giám đốc công ty này là ông Lương Thế Vinh (54 tuổi, quê Quảng Ninh) chạy từ phòng làm việc xuống khu trộn bê tông, còn nữ Giám đốc tên Trương Thị Lan Anh (44 tuổi, quê Bắc Giang) bị thương, lên xe ôtô đi cấp cứu.

Ít phút sau khi ông Vinh quay lại phòng làm việc ở tầng 2, người dân gần đó tiếp tục nghe thấy tiếng súng. Một số người thấy nam Phó giám đốc bị thương ở ngực trái, tay cầm khẩu súng rồi ngã xuống chân cầu thang.

Ông Vinh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn nữ Giám đốc được cơ quan y tế sở tại chuyển về Hà Nội điều trị.

Nguồn tin cho biết trước khi vụ việc xảy ra, hai người này ngồi họp tại phòng làm việc của ông Vinh. Khẩu súng được tìm thấy ở hiện trường là colt tự chế.

Trước thông tin cho rằng do mâu thuẫn, ông Vinh đã dùng súng bắn nữ Giám đốc rồi tự sát, một cán bộ điều tra nói: "Lúc sự việc xảy ra chỉ có 2 người ở trong phòng nên tạm thời chưa thể kết luận sự việc".

Theo báo Công an Nhân dân, Công an huyện Yên Dũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, do mâu thuẫn nên ông Vinh đã bắn ba Lan Anh sau đó tự sát.