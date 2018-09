Nghi can cướp nhà băng lên kế hoạch và chế tạo súng như thế nào?

Trần Hoàng Nhật Hùng khai anh ta là thợ cơ khí, từng đi bộ đội nên biết cách chế tạo súng, sau đó lên kế hoạch cướp nhà băng kỹ càng trước khi gây án 4 tháng.

Cảnh sát thu nhiều súng và 3,7 tỷ tại nhà 2 nghi can cướp ngân hàng Sau khi cướp ngân hàng, 2 nghi can bỏ tiền vào hộp nhựa rồi chôn ở gần nhà.

Nghi can Hùng và Đàm Minh Quang (30 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) đều nghiện ma túy. Cả hai khai nhận thực hiện vụ cướp để có tiền mua ma túy và trả nợ.

Theo công an, Hùng vốn là thợ cơ khí và có thời gian tham gia quân ngũ, sau khi ra quân, gã về quê lấy vợ. Do ăn chơi đua đòi, hay tụ tập bạn bè, Hùng sa vào con đường nghiện ngập và trở thành con nợ của nhiều người.

“Để có tiền mua ma túy và trả nợ, em bàn với Quang sẽ cướp ngân hàng”, Hùng nói lý do cướp nhà băng.

Nghi can Trần Hoàng Nhật Hùng khai nhận là chủ mưu vụ cướp. Ảnh: An Bình.

Bốn tháng trước, Hùng trực tiếp lên kế hoạch cướp ngân hàng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Đồng thời, Hùng cũng bắt tay vào công việc chế tạo súng.

“Khi ở quân ngũ, em có học được cách chế tạo súng. Em lên mạng xã hội, đến các cửa hàng điện, sắt tìm kiếm và mua các thiết bị, dụng cụ để chế tạo súng”, Hùng khai.

Theo thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó phòng PV11, Công an tỉnh Khánh Hòa, nghi can Hùng và Quang đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện vụ cướp. “Kế hoạch lên sẵn, các nghi can dành thời gian để chọn địa điểm cướp. Nhiều ngân hàng được đưa vào tầm ngắm, cuối cùng Hùng chọn chi nhánh Vietcombank ở thị xã Ninh Hòa”, thượng tá Long thông tin.

Việc 2 nghi can chọn mục tiêu là chi nhánh của Vietcombank, theo thượng tá Long, địa điểm của phòng giao dịch nằm khá biệt lập với khu dân cư, ít người qua lại.

Công an thu giữ nhiều dụng cụ chế tạo súng tại nhà nghi can Hùng. Ảnh: An Bình.

Ngoài khẩu súng nghi can vứt lại hiện trường, khám xét tại nơi ở của Hùng, công an thu giữ 5 khẩu súng tự chế và một khẩu súng khác đã tháo rời. Ngoài ra, công an thu giữ 50 viên đạn cùng loại với đạn thu được tại hiện trường vụ cướp.

Nghi can Đàm Minh Quang khai nhận chỉ nghe theo chỉ đạo của Hùng. “Sau khi cướp được tiền, cả 2 thống nhất để anh Hùng cất giấu, địa điểm giấu tiền cũng do anh Hùng quyết định”, Quang khai.

Theo thượng tá Long, phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam báo bị cướp đi số tiền 4,5 tỷ đồng.

Nghi can Hùng khai lý do đi cướp nhà băng để có tiền mua ma túy và trả nợ. “Sau khi cướp được tiền, em đưa cho vợ trả nợ một ít, cho một số bạn bè và mua ma túy để cả 2 cùng dùng. Số còn lại em bỏ hộp nhựa chôn dưới đất ở gần nhà”, Hùng khai tiếp.

Một phần số tiền 3,7 tỷ đồng công an phát hiện, thu giữ được. Ảnh: An Bình.

“Ngoài số tiền thu được, chúng tôi đang rà soát để xác minh cụ thể số tiền còn thiếu. Các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực lấy lời khai của 2 nghi can và một số người liên quan để làm rõ”, thượng tá Long nói.