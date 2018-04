Nghi can giết người, chém đứt 2 ngón tay Trưởng Công an phường

Cảnh sát lần theo vết máu, phát hiện nghi can giết người trốn trong nhà. Người đàn ông 48 tuổi chống trả, cầm dao chém đứt lìa 2 ngón tay Trưởng Công an phường ở TP Sa Đéc.

Ngày 8/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra về hành vi Giết người và Chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, tối 7/4, trên đường Vườn Hồng thuộc khóm 3 (phường 3), người dân phát hiện một xác chết không đầu.

Nghi can bị bắt giữ. Ảnh: M.A.

Công an TP Sa Đéc có mặt tại hiện trường tìm ra đầu nạn nhân cách thi thể khoảng 25 m. Qua xác minh, nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (58 tuổi, ngụ tại địa phương).

Lần theo vết máu, cảnh sát xác định nghi can là Nguyễn Thanh Tâm nên tiến hành vây bắt. Nghi can cầm 2 con dao, đóng cửa cố thủ trong nhà.

Trung tá Phạm Văn Minh, Trưởng Công an phường 3, đã sử dụng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên. Lúc này, nghi can lao ra chém trung tá Minh, khiến Trưởng Công an phường 3 đứt lìa 2 ngón tay và bị thương ở tay phải.

Hung khí được cảnh sát thu giữ. Ảnh: M.A.

Lực lượng làm nhiệm vụ sau đó đã khống chế nghi can, trung tá Minh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.