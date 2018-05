Nghi can sát hại 4 người ở Cao Bằng có tiền án tội hiếp dâm

Thanh niên 31 tuổi bị tình nghi sát hại 4 người ở Cao Bằng có tiền án tội hiếp dâm. Anh ta sống gần căn nhà nơi xảy ra vụ trọng án.

Chiều 7/5, một lãnh đạo huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) cho Zing.vn biết Công an tỉnh này đã xác định nghi can sát hại 4 người ở xã Quang Trọng rồi đốt nhà nạn nhân.

"Kẻ bị tình nghi tên Khánh (31 tuổi, ở xã Quang Trọng) là hàng xóm của 4 nạn nhân. Khánh đã có vợ con, có tiền án hiếp dâm và đã ra tù", vị lãnh đạo cho hay.

Rạng sáng cùng ngày, người dân bản Nà Phạc, xã Quang Trọng phát hiện căn nhà của một hộ dân bốc cháy nên hô hoán cứu nạn. Tại hiện trường, người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể trẻ em và 2 phụ nữ.

Thường ngày, căn nhà xảy ra trọng án có 4 người sinh sống. Người chồng đang thụ án tù.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng điều tra nhận định 4 nạn nhân bị sát hại. Vào cuộc truy xét, cảnh sát đưa thanh niên 31 tuổi về trụ sở.

Bước đầu, nghi can khai vào nhà với mục đích hiếp dâm, sau đó ra tay sát hại 4 người và đốt nhà nạn nhân.