Nghi vấn chắn tàu chưa hạ trong vụ tai nạn tàu hoả ở Thanh Hóa

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ tại đoạn giao cắt, nơi xảy ra vụ tai nạn không có chắn tàu hoặc chắn tàu chưa hạ.

Hiện trường vụ lật tàu khiến 2 người chết nhìn từ trên cao 8 toa tàu bị lật trong đêm sau cú đâm xe tải ở Thanh Hóa khiến 2 người chết cùng nhiều người bị thương.

Sáng 24/5, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, thông tin công an đang thu thập chứng cứ tài liệu để xác định nguyên nhân, như khi xảy ra tai nạn, không có chắn tàu hay chắn tàu chưa hạ.

Hai lái tàu SE19 bị mắc kẹt trong khoang tàu và tử vong là Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi, quê Hưng Yên). Đến khoảng 7h sáng nay lực lượng cứu hộ khoan cắt đầu tàu để đưa hai thi thể ra ngoài.

9 người trên tàu bị thương, gồm 6 hành khách, 3 nhân viên tàu, được chuyển đến cấp cứu tại các bệnh viện ở Thanh Hóa, Nghệ An và Việt Đức (Hà Nội).

Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An toàn đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam), cho biết công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai gấp rút. Những toa tàu đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đường ray để sớm thông tuyến. Dự kiến đầu giờ chiều, tuyến đường sắt Bắc - Nam thông.

“Chúng tôi chưa thể khẳng định nguyên nhân xảy ra tai nạn do gác tàu ngủ quên. Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Tĩnh Gia đã vào cuộc xác minh. Tổng công ty Đường sắt đợi kết luận từ các cơ quan này”, ông Chiến nói.

Tại hiện trường, một số người chứng kiến vụ việc cho biết sau khi nghe tín hiệu báo tàu, nhân viên gác ra đóng chậm. Lúc này xe tải chở đá đi qua và bị tàu SE19 tông vào giữa xe, kéo lê khoảng 50 m và rơi xuống ruộng.

“Cú đâm khiến lái xe tải bị văng ra khỏi cabin và bị cháy trên cơ thể. Sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch”, nhân chứng này nói.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa và ôtô khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Đức Tiến.

Cùng ngày, trong chuyến công tác tại Thanh Hoá, khi nhận được thông tin về vụ lật tàu tại Tĩnh Gia (Thanh Hoá), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, động viên và chia sẻ với các nạn nhân của vụ lật tàu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia.

Đến thăm và tặng quà 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia, Bộ trưởng Y tế động viên các nạn nhân yên tâm điều trị.

Về phía bệnh viện, Bộ trưởng yêu cầu cố gắng tạo điều kiện chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân của vụ lật tàu, điều trị miễn phí cho các nạn nhân. Trong trường hợp cần hỗ trợ về chuyên môn thì báo cáo với Sở Y tế, Bộ Y tế để hỗ trợ kịp thời.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết có 2 nạn nhân nặng của tai nạn này đã chuyển ra Bệnh viện Việt Đức và 3 bệnh nhân khác chuyển về Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị.

"Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ tai nạn để điều tra, sớm đưa ra kết luận nguyên nhân cụ thể", ông Hùng nói.

Vụ tai nạn khiến đường sắt Bắc - Nam qua huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tê liệt. Ảnh: Đức Tiến.

Sáng 24/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trong chuyến công tác ở miền Trung đã quay ra hiện trường vụ lật tàu chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý hậu quả.

Trả lời Zing.vn, ông Thọ khẳng định đã yêu cầu lực lượng cứu hộ được triển khai nhanh chóng để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24/5, tại khu gian ga Khoa Trường, xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá). Thời gian trên, tàu hỏa mang số hiệu SE19 di chuyển chạy theo hướng bắc - nam, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm thẳng ôtô tải hiệu Howo (hay còn gọi là xe “Hổ vồ”) chở đá biển số Nghệ An. Vụ tai nạn đã khiến đầu máy 927 bị đổ và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ôtô bị hư hỏng. Lái tàu và phụ lái tàu bị kẹt trong cabin đầu máy và đã tử vong, 6 hành khách bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, barie chắn gác cùng các thiết bị điện húc bay. Khoảng hơn 100 m đường ray bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE19 đang chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, nơi xảy ra vụ lật tàu. Ảnh: Google Maps.