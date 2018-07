Nghi vấn IS đánh bom sát hại chỉ huy Taliban để giành địa bàn

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị nghi ngờ vừa tiến hành vụ đánh bom tại Afghanistan khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy của Taliban.

Theo AP, vụ đánh bom xảy ra trong một đám tang ở một nhà thờ Hồi giáo thuộc tỉnh Sar-i-Pul, miền Bắc của Afghanistan hôm 17/7. Nhà chức trách Afghanistan xác nhận ít nhất 20 người thiệt mạng sau vụ đánh bom, trong đó có một lãnh đạo cấp cao của Taliban.

Lực lượng an ninh Afghanistan có mặt tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: IB Times.

Abdul Qayuom Baqizoi, cảnh sát trưởng tỉnh Sar-i-Pul, cho biết vụ đánh bom xảy ra trong thời điểm các trưởng lão địa phương gặp gỡ giới chỉ huy của Taliban tại khu vực gần đó. Mục đích của cuộc gặp không được công bố. Nhà chức trách Afghanistan nhận định cuộc đánh bom nhiều khả năng là đòn tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vào Taliban.

Khu vực miền Bắc Afghanistan là nơi tranh giành ảnh hưởng quyết liệt giữa Taliban và IS. Khoảng 100 tay súng Taliban và IS đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh gần đây giữa hai tổ chức này tại khu vực.

Thời gian qua, IS gia tăng hoạt động tại Afghanistan sau các thất bại trên chiến trường Iraq và Syria. Lực lượng IS hoạt động chủ yếu tại phía Bắc và Đông Bắc của Afghanistan. Hôm 22/4, IS đã tiến hành đánh bom liều chết tại một điểm bầu cử ở thủ đô Kabul khiến hơn 100 người chết.

Một nhóm chiến binh IS hoạt động tại miền Bắc của Afghanistan. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Taliban ngày càng trỗi dậy và gia tăng ảnh hưởng tại Afghanistan. Theo ước tính của quân đội Mỹ, Taliban hiện hoạt động trên hơn 40% lãnh thổ Afghanistan, trong khi con số này theo BBC là 70%. Hồi cuối tháng 4, tổ chức này đã khởi động chiến dịch tấn công mùa Xuân nhắm vào lực lượng an ninh chính phủ và binh sĩ nước ngoài tại Afghanistan.

Hoạt động ngày càng mạnh mẽ của Taliban khiến Washington phải cân nhắc lại chính sách tại Afghanistan. Hôm 16/7, Tướng John Nicholson, tư lệnh lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) tại Afghanistan, tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Taliban về vai trò của lực lượng nước ngoài (Mỹ và NATO) tại quốc gia Trung Á này.