Nghi vấn một CSGT Đồng Nai gây tai nạn rồi bỏ chạy

Sau khi gây tai nạn, người lái ôtô phóng xe bỏ chạy rồi hăm dọa hành hung những người dân đuổi theo.

Ngày 9/4, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Thống Nhất xác minh làm rõ thông tin nghi vấn một cán bộ CSGT điều khiển ôtô gây tai nạn, đánh người quay phim và đập vỡ tài sản của người truy đuổi.

Theo thông tin ban đầu vào đêm 8/4, anh Nguyễn Ngọc Hiến điều khiển xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Khánh Vân (cả hai cùng ngụ huyện Thống Nhất) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Long Khánh về Biên Hòa. Khi đến đầu đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trên quốc lộ 1A (thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) thì xảy ra va chạm với chiếc ôtô hiệu Mazda màu đỏ mang biển số 60A-366... chạy cùng chiều.

Chiếc xe máy bốc cháy sau khi xảy ra va chạm với ôtô.

Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, xây xước nhẹ, còn chiếc xe bị bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi xảy ra va chạm, hai người đàn ông trên chiếc Mazda dừng lại nhưng không đỡ nạn nhân mà còn gây sự, sau đó đập vỡ điện thoại iPhone của một người điều khiển xe khi phát hiện người này dùng điện thoại để quay phim lại sự việc. Sau đó hai người này lên ôtô rồi tiếp tục bỏ chạy.

Thấy vậy, một tài xế taxi chứng kiến sự việc nên đã đuổi theo và chặn được chiếc xe Mazda ở ngã ba Dầu Giây. Tuy nhiên, hai người này tiếp tục hành hung tài xế, đập vỡ kính chắn gió của taxi rồi tiếp tục bỏ đi.

Chiếc taxi bị đập vỡ kính khi đuổi theo chiếc ôtô Mazda.

Một số thông tin cho rằng một trong hai người trong chiếc xe Mazda tên là T., cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Chiếc xe Mazda do ông T. đang sử dụng để đi lại.

Thượng tá Ngô Thanh Hùng, Trưởng Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai), xác nhận sáng nay lực lượng điều tra đã đưa chiếc ôtô Mazda 60A-366... gây tai nạn rồi bỏ chạy về trụ sở công an huyện và mời người tên T. lên làm việc. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt câu hỏi T. có phải là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hay không thì Trưởng Công an huyện Thống Nhất từ chối trả lời.

Lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi nắm thông tin phản ánh từ báo chí, đơn vị vào cuộc thẩm tra, xác minh và sẽ thông tin cụ thể sau.