Nghịch súng khiến bạn tử vong, thiếu niên 14 tuổi tự sát

Thấy khẩu súng săn để trong căn nhà không khóa cửa, Quân mang ra chơi và bóp cò khiến người bạn cùng chăn trâu trúng đạn, tử vong. Quá hoảng sợ, nam sinh lấy dao tự sát.

Sáng 8/8, em Vi Văn H. (14 tuổi, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng 3 người bạn đi chăn trâu tại khu vực đồi thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Thấy căn nhà cũ của Tổng đội Thanh niên xung phong 6 đang chờ giải tỏa, cả nhóm vào chơi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Đình.

Tại đây, H. phát hiện một khẩu súng săn nên nhặt lên chơi. Khi H. bóp cò thì bất ngờ súng phát nổ, đạn bay trúng em Lô Văn M. (14 tuổi) làm nạn nhân tử vong ngay sau đó. Thấy bạn trúng đạn, hai người bạn đi chăn trâu cùng hoảng sợ bỏ chạy.

Riêng H. vì quá hoảng loạn nên lấy con dao tự sát. Người dân sau đó phát hiện gọi điện trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa H. đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Bá Văn, Phó trưởng Công an xã Lăng Thành, xác nhận vụ việc và cho biết, Công an huyện Yên Thành và Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.