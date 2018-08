Ngoại truyện 'Quỳnh búp bê': Nguyệt thảo mai dạy cave cách 'thả thính'

Trong ngoại truyện mang màu sắc hài hước của "Quỳnh búp bê", Nguyệt "Phía trước là bầu trời" bất ngờ xuất hiện để dậy các cave bí kíp thả thính và đối đầu với My sói.

Tối 25/8, đơn vị sản xuất Quỳnh búp bê bất ngờ tung một clip hài hước trên fanpage đánh dấu việc phim chuẩn bị được phát sóng trở lại trên VTV sau thời gian bị tạm dừng.

Clip dài khoảng 6 phút, được thực hiện dưới dạng một phim ngắn ca nhạc trên nền ca khúc Người hãy quên em đi - thuộc album Tâm 9 của Mỹ Tâm.

Diễn viên Hà Hương - người nổi tiếng với vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời bất ngờ xuất hiện trong ngoại truyện Quỳnh búp bê.

Phim ngắn có sự tham gia của dàn diễn viên Quỳnh búp bê, bao gồm Phương Oanh (Quỳnh), Thanh Hương (Lan), Thu Quỳnh (My), Doãn Quốc Đam (Cảnh). Ngoài ra, clip còn có sự góp mặt của Hà Hương - người đảm nhận vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời, và từng gây bão mạng xã hội cách đây không lâu.

Nội dung của phim ngắn xoay quanh câu chuyện của các nhân vật trong xóm trọ cave. Bất ngờ, một ngày, Nguyệt "thảo mai" xuất hiện, đưa cho Quỳnh và các cave trong xóm trọ cuốn Cẩm nang thả thính (Đây là cuốn sách từng xuất hiện trong ngoại truyện Phía trước là bầu trời).

Trong khi các cô gái hào hứng đón nhận, My Sói lại phản ứng ra mặt. Ngay sau đó, My và Nguyệt có cuộc khẩu chiến. Nguyệt gọi My là "hết đát" trong khi My nhận định "thính của Nguyệt là thính thiu".

Diễn biến trong phim ngắn mang màu sắc hài hước, tạo không khí vui vẻ. Điểm nhấn là dàn diễn viên cùng nhảy vũ đạo "say rượu", vốn gắn liền với ca khúc Người hãy quên em đi của ca sĩ Mỹ Tâm. Các diễn viên cũng khoe giọng hát thật của mình trong clip.

Diễn viên Doãn Quốc Đam được nhận xét là "soái ca ngành vạn người mê" trong phim ngắn.

Phim ngắn được bấm máy vào ngày 23/8 và được gấp rút hoàn thành để đăng tải vào ngày 25/8. Phía đơn vị sản xuất cũng không hề có thông báo trước khiến không ít khán giả bất ngờ.

Trong phần bình luận, nhiều người xem bày tỏ sự thích thú với nội dung của phim ngắn, đặc biệt là sự góp mặt bất ngờ của diễn viên Hà Hương. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng clip "hơi lố", nhất là màn các diễn viên cùng mặc trang phục sexy và nhảy.

Tính đến cuối ngày 25/8, vài tiếng sau khi đăng tải, ngoại truyện Quỳnh búp bê thu hút tới hơn 300.000 lượt xem, cùng hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Quỳnh búp bê là bộ phim truyện truyền hình dài 30 tập của đạo diễn Mai Hồng Phong. Phim đề cập trực diện đến đề tài hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là mại dâm và buôn bán phụ nữ. Qua đó phim khắc họa số phận, góc khuất của những cô gái "làng chơi".

Ngoài khen ngợi nội dung chân thực, phim gây tranh cãi vì lời thoại táo bạo và nhiều cảnh bạo lực dã man đối với phụ nữ.

Sau thời gian bị ngừng phát sóng, phim truyền hình Quỳnh búp bê sẽ trở lại sóng VTV từ ngày 3/9, trong khung giờ mới 21h30 - 22h30 trên kênh VTV3.



Tiếp thu ý kiến nhiều chiều của khán giả, ngày 12/7, Đài truyền hình Việt Nam quyết định tạm dừng phát sóng bộ phim này. Thời điểm này, phim phát được 6 tập.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi phim bị ngừng phát sóng. Nhưng không ít người đồng tình phim nên được phát sóng ở một khung giờ phù hợp hơn thay vì 20h30 - 21h30 trên kênh VTV1.

Sau hơn một tháng tạm dừng, ngày 16/8, VTV phát đi thông báo về việc phát sóng trở lại Quỳnh búp bê. Theo đó, ngay sau khi phim Ngày ấy mình đã yêu phát sóng tập cuối cùng, từ ngày 3/9, Quỳnh búp bê sẽ lên sóng trên khung giờ 21h30 - 22h30 trên kênh VTV3.

Như vậy, Quỳnh búp bê sẽ trở lại với khung giờ phát sóng mới, muộn hơn khung giờ cũ (20h30 - 21h30), và chuyển từ kênh VTV1 sang VTV3.