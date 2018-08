Ngôi sao đoạt Grammy bị ném đá vì tuyên bố không thích Michael Jackson

“Ông vua nhạc Pop” Michael Jakcson có hàng triệu người hâm mộ trên thế giới. Tuy nhiên, ca sĩ Sam Smith không phải làm một trong số đó.

Sam Smith tuyên bố không thích Michael Jackson Ca sĩ Sam Smith bất ngờ thốt lên: “Tôi không thích Michael Jackson, nhưng đây là một bài hát hay", trong lúc ca khúc Human Nature của “ông vua nhạc Pop” cất lên.

Mới đây, á quân American Idol 2009 Adam Lambert, đã chia sẻ đoạn video anh cùng ca sĩ Sam Smith đang vi vu trên du thuyền, nơi giọng ca Too good at goodbyes bất ngờ thốt lên: "Tôi không thích Michael Jackson, nhưng đây là một bài hát hay", trong lúc bản hit Human Nature của "ông vua nhạc Pop" cất lên.

Khi gần kết thúc video, Lambert đã ồ lên với vẻ ngạc nhiên. Dù chỉ vỏn vẹn 5 giây nhưng đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sau đó, đoạn video được Lambert xóa đi nhưng tài khoản Twitter có tên Music News Facts đã nhanh chóng lưu lại được đoạn video này.

Nhiều người hâm mộ chỉ trích giọng ca 26 tuổi. Đặc biệt, ca sĩ Stephanie Mills, người đã tuyên bố từng hẹn hò với Jackson, cũng đề cập đến video trên Instagram.

"Đừng nói như thế về Michael Jackson khi bạn ao ước bán được nhiều đĩa và ước được là vua nhạc Pop như anh ấy. Tôi rất mệt mỏi với những người từng học hỏi nhạc của chúng tôi, nghiên cứu về chúng tôi nhưng lại tuyên bố không thích âm nhạc của chúng tôi", Mills bức xúc.

Ca sĩ Stephanie Mills bày tỏ bức xúc trước câu nói của Sam Smith.

Ngoài ra, nữ ca sĩ 61 cũng nhắc mở Smith không được nói điều tương tự, trừ khi anh bán được số đĩa nhiều kỷ lục như Jackson.

Sam Smith từng trả lời phỏng vấn rằng các ca sĩ gạo gội là Whitney Houston và Mariah Carey là những người ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho anh trong âm nhạc. Nhưng Smith chưa bao nói rõ lý do không thích Michael Jackson trước đó.

Tờ EW đã liên lạc với nam ca sĩ để nghe phản hồi. Tuy nhiên, đại diện của Smith chưa đưa ra câu trả lời chính thức tại thời điểm này.

Ca sĩ Sam Smith, tên thật là Samuel Frederick Smith. Sự nghiệp âm nhạc của anh lên như “diều gặp gió” kể từ khi ra mắt năm 2012. Chỉ trong vòng 3 năm, anh đã tạo nên dấu ấn riêng, góp mặt tại vô số lễ trao giải âm nhạc danh giá và giành được 13 giải trong tổng số 33 đề cử, trong đó có cả giải Grammy. Các ca khúc nổi tiếng của Smith có thể kể đến như La La La, Stay With Me, Lay Me Down, I'm Not The Only One...