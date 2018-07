Ngôi sao 'Feeling Good' đau đớn khi con trai mắc bệnh ung thư

Tờ Music News đưa tin ca sĩ người Canada Michael Buble đang xem xét sẽ từ bỏ sự nghiệp ca hát sau khi con trai mắc bệnh ung thư.

Theo tiết lộ, ngôi sao từng thắng 3 giải Grammy cùng vợ, nữ người mẫu Luisana Lopilato, đều đã tạm dừng công việc nghệ thuật từ năm 2016, sau khi con trai đầu Noah Buble được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Ngôi sao người Canada đã hủy bỏ tất cả các buổi biểu diễn và hợp đồng âm nhạc để dành thời gian cho con trai sau khi bé Buble phải trải qua các cuộc phẫu thuật và hàng tháng điều trị mệt mỏi bắt đầu hồi tháng 1/2017.

Cuối cùng, họ đã thở phào nhẹ nhõm khi con trai được bác sĩ cho biết đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Michael Buble sẽ phải dừng sự nghiệp âm nhạc nếu tình hình sức khỏe của con trai không tiến triển tốt.

Nam ca sĩ sau đó đã trở lại sân khấu và phòng thu, tiếp tục hoàn thành album thứ 9 Nobody But Me từ năm 2016. Tuy vậy, Buble thừa nhận anh gần như xa rời âm nhạc sau khủng hoảng sức khỏe của con trai.

"Tôi đã đến địa ngục. Tôi không nói chi tiết về chuyện này kể cả với bạn bè thân thiết vì nó quá đau đớn. Con trai tôi thực sự là một siêu anh hùng", Buble nói với tờ Herald Sun trong cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc.

Tờ Music News đưa tin, hiện gia đình Buble đã bớt lo lắng hơn lúc trước. Tuy nhiên, ca sĩ 42 tuổi có thể dừng lại đam mê âm nhạc bất cứ lúc nào nếu tình hình sức khỏe của bé không tiến triển tốt.

“Sức khỏe của con tôi là ưu tiên số một. Mối quan hệ với gia đình, với vợ và con trai tất cả đều được đặt lên hàng đầu”, anh nói.

Ca sĩ Michael Buble hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Nam ca sĩ Michael Buble sinh năm 1975 tại Canada. Trong sự nghiệp, anh bán được hơn 50 triệu album trên toàn thế giới. Album đầu tay của anh từng lọt vào top 10 tại Canada và Anh. Ngoài ra, Buble từng 3 lần thắng giải Grammy và nhiều lần giành giải Juno. Các ca khúc nổi tiếng của Buble có thể kể đến như Home, Feeling Good, Haven't Met You Yet...

Năm 2011, anh kết hôn với người mẫu kiêm diễn viên Argentina Luisana Lopilato. Họ có 3 đứa con là Noah Buble, Elias Buble và một bé gái chuẩn bị chào đời cuối tháng này.