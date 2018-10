Ngọn núi nào được xem là nhà của 12 vị thần nổi tiếng?

Câu 5. Công trình nào của người Hy Lạp cũng nằm trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại? Đền Erechtheion

Đền Poseidon

Đền Parthenon

Tượng thần Mặt Trời Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes là bức tượng vĩ đại của thần Mặt Trời trên đảo Rhodes, do Chares xứ Lindos dựng trong khoảng 292 TCN và 280 TCN. Nó có cùng kích thước với Tượng thần Tự do ở New York (cao 93 m), dù được đặt trên một cái bệ thấp hơn. Bức tượng từng là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại.