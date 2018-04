'Người âm phủ' hạ gục hàng loạt hit lớn, thống trị BXH nhạc Việt

Ca khúc có tiêu đề lạ tai "Người âm phủ" của tác giả không chuyên Osad vượt qua hàng loạt hit "Cô gái M52", "Cùng anh", "Ngắm hoa lệ rơi", "Người lạ ơi" để đứng đầu BXH Zing MP3.

Tuần 15 chứng kiến sự bùng nổ của Người âm phủ khi ca khúc này không ngừng phủ sóng trên "mặt trận" realtime (thứ hạng tính theo giờ) của #zingchart. Người âm phủ liên tục đứng đầu realtime trong nhiều ngày, không ca khúc nào vượt được thành tích này.

Ca khúc của chàng sinh viên Bách khoa Osad hạ gục hàng loạt hit lớn để đứng đầu #zingchart.

Tổng kết theo tuần, không quá bất ngờ khi sản phẩm của Osad đã "hạ gục" quán quân trước đó là Cô gái M52 để vươn lên vị trí đầu bảng. Đây là tuần đầu tiên Người âm phủ góp mặt tại Top 10 #zingchart nhưng đã nhanh chóng đạt hạng nhất BXH.

Trước Người âm phủ, nhiều ca khúc khác cũng đạt được hạng 1 ngay tuần đầu tiên xuất hiện trong #zingchart tuần như Người lạ ơi, Em gái mưa, Ghen, Nơi này có anh, Lạc trôi, Tâm sự với người lạ, Không phải dạng vừa đâu.

Tuy nhiên, các ca khúc trên đều giành vị trí số 1 BXH ngay trong 1 tuần sau khi được công bố. Trong khi đó, Người âm phủ đã được phát hành 2 tuần trước và chỉ bắt đầu gây sốt trong tuần vừa qua sau khi ca khúc được cover bởi "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy.

Người âm phủ "sốt" trở lại sau 2 tuần phát hành nhờ bản cover của "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy.

Các ca khúc Cô gái M52, Ngắm hoa lệ rơi, Cùng anh và Người lạ ơi đồng loạt xuống hạng, nhường ngôi vương cho Người âm phủ.

3 trong số 4 ca khúc này đều đã từng đứng ở vị trí No.1 tại #zingchart tuần là Cô gái M52 (2 tuần), Cùng anh (3 tuần), Người lạ ơi (8 tuần).

Trong khi đó, Ngắm hoa lệ rơi dù nhiều lần vươn lên dẫn đầu realtime (thứ hạng tính theo giờ) tại #zingchart nhưng thứ hạng cao nhất tại bảng tuần mà ca khúc này đạt được chỉ là hạng 2.

Soobin Hoàng Sơn tiếp tục xuất hiện trong #zingchart tuần, tuy nhiên không phải với ca khúc I Know You Know. Sau ca khúc Funky Pop I Know You Know, Soobin Hoàng Sơn trở lại với bản Pop Ballad Yêu thương ngày đó.

Bản nhạc phim đầu tiên của Soobin Hoàng Sơn đạt thành tích khả quan hơn ca khúc Funky - Pop I Know You Know.

Yêu thương ngày đó là ca khúc nhạc phim đầu tiên của Soobin. Bản nhạc bộ phim Yêu em bất chấp tăng 20 hạng so với tuần trước và vươn lên đứng ở vị trí số 6 trong Top 10. Trong khi đó, I Know You Know không duy trì được hạng 9 của tuần trước, rớt 11 hạng trong tuần 15.

Soobin Hoàng Sơn cho rằng Pop Ballad không hẳn là sở trường của anh. Tuy nhiên, các ca khúc thuộc thể loại này như Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im hay Yêu thương ngày đó vẫn luôn giúp anh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả cũng như đạt thành tích tốt trên các BXH âm nhạc.

Nhạc phim Ông ngoại tuổi 30 chiếm giữ 2 vị trí trong top 10 #zingchart Tuần 15. Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình giữ vững phong độ, tiếp tục nắm giữ vị trí thứ 7 trong BXH tuần.

Ca khúc nhạc phim khác là Vì yêu là nhớ (Sáng tác: OnlyC) do Han Sara thể hiện cũng bước vào bảng tuần với vị trí chốt bảng.

Mình cưới nhau đi cùng Quan trọng là thần thái hạ nhiệt mạnh, đều giảm liên tiếp 3 bậc và lần lượt đứng ở vị trí 8 - 9 tại #zingchart.