'Người bất tử', 'Venom'và loạt phim ra rạp trong tháng 10

Hãng Sony sở hữu bản quyền Spider-Man trên màn ảnh rộng, và nay muốn mở ra vũ trụ điện ảnh mới gồm toàn các đối thủ của Người Nhện. Kế hoạch bắt đầu bằng Venom - bộ phim xoay quanh nhân vật nổi tiếng cùng tên do Tom Hardy thể hiện.

Khi tay phóng viên Eddie Brock (Hardy) bị một loài cộng sinh bí ẩn thâm nhập vào cơ thể, anh buộc phải tìm cách hòa hợp với nó, và dần trở thành Venom để có thể cứu lấy chính bản thân.

A Star Is Born

Câu chuyện kinh điển của Hollywood có lần thứ ba được làm lại. Song, A Star Is Born phiên bản 2018 gần với bản 1976 nhất khi lấy bối cảnh thế giới âm nhạc, thay vì kinh đô điện ảnh Hollywood như nguyên tác và bản 1954.

Lần này, khán giả theo chân Ally (Lady Gaga) - cô gái sở hữu biệt tài ca hát, nhưng không thể tìm đến sân khấu lớn vì nhiều lý do. Cuộc gặp gỡ định mệnh với ngôi sao Jackson Maine (Bradley Cooper) đã thay đổi tất cả, và một tình yêu đẹp cũng nảy sinh từ đây.

Song, oái oăm thay, khi Ally ngày một thành công, thì Jackson lại càng lụn bại. Anh cứ thế chìm sâu trong chứng nghiện rượu, cũng như những ám ảnh từ bóng ma quá khứ.

Cô gái Elizabeth (Abbey Lee) ban đầu cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau khi kết hôn với người chồng là nhà khoa học Henry (Ciarán Hinds). Ông đưa cô về khu dinh thự riêng tuyệt đẹp, mang tới những bữa ăn tối đầy đủ sơn hào hải vị.

Tuy nhiên, cảm giác bất an dần lớn lên trong Elizabeth, nhất là khi hai người giữ nhà Claire (Carla Gugino) và Oliver (Matthew Beard) có nhiều hành vi kỳ lạ. Henry nói rằng toàn bộ dinh thự thuộc về Elizabeth, ngoại trừ một căn phòng khóa kín duy nhất. Và sự tò mò đã thôi thúc cô gái làm điều không nên.

I Still See You

(Lời nhắn của oan hồn) - 5/10