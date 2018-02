Người dân huyện miền núi Nghệ An nồng nhiệt đón thủ môn U23 Việt Nam

Chiều 31/1, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của U23 Việt Nam được người dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về.

Nguyễn Văn Hoàng là thủ môn số 2 của U23 Việt Nam trong hành trình lịch sử tại giải U23 châu Á 2018. Anh là một trong 4 cầu thủ gốc Nghệ An được lãnh đạo tỉnh tổ chức lễ đón long trọng tối 30/1.

Tuy nhiên vì nhiệm vụ ở CLB, phải tới chiều 31/1, Văn Hoàng mới có thể trở về quê nhà. Thủ môn của U23 Việt Nam được các lãnh đạo bố trí xe ôtô đưa về tận nhà tại Tân Kỳ - một huyện miền núi phía tây của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 90 km.

Hàng nghìn người dân huyện Tân Kỳ đứng dọc hai bên đường chào đón Văn Hoàng trở về với quê hương. Sau đó, mọi người nối đuôi nhau đi về nhà Văn Hoàng thành một đoàn diễu hành dài cả cây số (km).

Tuy nhiên, khi gần về tới nhà, thủ môn của U23 Việt Nam gặp chú ruột đi xe máy ra đầu làng chào đón. Lúc này, Văn Hoàng lập tức rời ôtô, chạy xuống ngồi lên yên xe để được chú đưa về nhà trong tiếng hò reo của người dân huyện Tân Kỳ.

Thủ môn Văn Hoàng "selfie" cùng người hâm mộ quê nhà Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Huyền

Hàng nghìn người hâm mộ cầm lá cờ đỏ sao vàng đi theo xe của 2 chú cháu trên đoạn đường còn lại về nhà.

Trước đó, Văn Hoàng không kịp về dự lễ mừng công do tỉnh Nghệ An tổ chức. Lý do bởi Hoàng trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Hà Nội. Cùng lúc tỉnh Nghệ An tổ chức lễ mừng công, lãnh đạo thủ đô cũng tổ chức lễ tuyên dương vận động viên tiêu biểu của U23 Việt Nam. Bởi vậy, Văn Hoàng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh nhà và người hâm mộ Nghệ An.

Bên cạnh đó, Văn Hoàng tiết lộ với Zing.vn rằng anh ở lại Hà Nội còn để đưa bố đi khám bệnh tại bệnh viện 198. Sau đó, sáng 31/1, hai cha còn cùng đi xe về Tân Kỳ (Nghệ An).

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng thuộc biên chế Sài Gòn FC, tiền thân là CLB Hà Nội. Anh bắt chính trong trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Trung Quốc. Đó là trận đấu thầy trò HLV Park Hang-seo chạm trán CLB Ulsan (Hàn Quốc) trên SVĐ Hàng Đẫy vào cuối tháng 12/2017.