Người dân kéo đến trụ sở Công an Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ vụ án

Cho rằng cơ quan điều tra thiếu minh bạch, gia đình ông Một kéo đến trụ sở Công an Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ án.

Nhiều người tụ tập trước trụ sở Công an Quảng Ngãi Sáng 23/5, gia đình ông Nguyễn Một kéo đến trụ sở Công an Quảng Ngãi, gây mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông.

Sáng 23/5, gia đình ông Nguyễn Một (ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) kéo đến trụ sở Công an Quảng Ngãi, yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án hai cha con ông Nguyễn Thanh Bình có hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông phải phong tỏa hơn 300 m trên tuyến đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, để vãn hồi trật tự. Lãnh đạo công an tỉnh cùng đại diện Viện KSND TP Quảng Ngãi có buổi đối thoại với các thành viên gia đình ông Nguyễn Một.

Nhiều người thân của gia đình ông Nguyễn Một tụ tập trước cổng trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Tại buổi đối thoại sáng cùng ngày, thân nhân gia đình ông Một cho rằng hai cha con ông Nguyễn Bĩnh (53 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Bình (21 tuổi) cùng có hành vi gây thương tích cho ông Một. Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bình, còn ông Bĩnh chưa bị xử lý gì.

Về vấn đề này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định vụ án đã được điều tra đúng quy trình, thủ tục pháp lý theo hướng thượng tôn pháp luật.

Trước đó, ngày 7/5/2017, ông Một tranh chấp bụi tre trên phần đất của gia đình ông Bĩnh ở thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi). Lúc này, Nguyễn Thanh Bình (con trai ông Bĩnh) xông tới, đánh ông Một ngã ngửa xuống nền đường bê tông, nạn nhân bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đối thoại với các thành viên của gia đình nạn nhân. Ảnh: Minh Hoàng.

Sau đó, Phòng giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác định tỷ lệ thương tích của ông Một là 51% (thời điểm này chưa đánh giá được di chứng não). Đến đầu tháng 8/2017, cơ quan chức năng kết luận giám định bổ sung về thương tích ông Một là chấn thương sọ não, gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh, liệt tứ chi với mức độ 83%.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Công an TP Quảng Ngãi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cảnh sát giao thông phong tỏa đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, để vãn hồi trật tự sáng 23/5. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với báo chí, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho hay ông Bĩnh thừa nhận có hành vi giằng co giật cục đá, chứ không đánh ông Một. Theo kết quả giám định thương tích và hồ sơ bệnh án, ngoài thương tích sưng nề gò má phải và tổn thương do chấn thương sọ não, ông Một không có thương tích nào khác.

"Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ đề nghị xử lý đối với ông Bĩnh về hành vi Cố ý gây thương tích được quy định tại điều 104 BLHS với vai trò đồng phạm", đại tá Dương nhấn mạnh.